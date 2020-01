-Bahçeli: Erdoğan'ın mektubunu olumlu buluyoruz ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye gönderdiği mektuba ilişkin, , ''Fransa devletinin ortaya koymuş olduğu bir yasa önerisinin kendi meclislerinde görüşülmesi konusunda Türk milletinin tepkisini ortaya koyması açısından sayın başbakanın göndermiş olduğu mektubu olumlu buluyoruz'' dedi. Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 5. Dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması sebebiyle düzenlenecek sertifika töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin sorusu üzerine, MHP'nin yapılmış olan anayasa değişiklikleri çerçevesinde milletvekilliği süresi ile cumhurbaşkanlığı süresi üzerinde ortaya konulmuş olan görüşleri benimsediğini söyledi. Bahçeli, ''Dolayısıyla hukuken geçerli olacak olan 5 artı 5 formülüdür. Yani herhangi bir şahsiyet cumhurbaşkanı olduğu zaman, süresi 5 ve arzuladığı takdirde ikinci bir 5 yıl için de tekrar aday olmayı düşünebilir. Biz bu görüşü muhafaza ediyoruz. Sayın başbakan, meclisteki çoğunluğuna göre hareket ederse bu onların bileceği iştir. Biz MHP olarak 5 artı 5 formülünün ülkemiz için daha hayırlı olacağı görüşündeyiz'' diye konuştu. Bahçeli, ''TBMM'de bu konudaki görüşmelere katılacak mısınız?'' sorusuna da, ''MHP, her türlü meclis faaliyetinin içindedir ve her türlü faaliyete de katılır. Düşüncelerini de orada net olarak ifade eder'' karşılığını verdi. Devlet Bahçeli, bir başka gazetecinin, ''Başbakanın Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye gönderdiği bir mektup var. İçeriği basına da yansıdı. Mektubu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''Fransa devletinin ortaya koymuş olduğu bir yasa önerisinin kendi meclislerinde görüşülmesi konusunda Türk milletinin tepkisini ortaya koyması açısından sayın başbakanın göndermiş olduğu mektubu olumlu buluyoruz. Burada kalınmamalı, Türkiye Cumhuriyeti devleti her türlü imkanını seferber ederek Fransa meclisinden bu yasa tasarısının çıkmaması için gayret göstermelidir. MHP de üzerine düşen her konuda destek olacaktır.''