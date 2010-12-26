-BAHÇELİ: ERDOĞAN'IN KONUŞMASI ANLAMLI TBMM (A.A) - 26.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 Yılı Bütçesi üzerindeki konuşmasını değerlendirirken, ''Sayın Başbakan'ın konuşması, 12 Ağustos 2005 yılında Diyarbakır'da yapmış olduğu Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, 26 Aralık 2010 tarihinde Ankara'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olarak verdiği cevaptır'' dedi. Bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bütçe üzerindeki konuşmasını değerlendirdi. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan'ın konuşması, 12 Ağustos 2005 yılında Diyarbakır'da yapmış olduğu Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, 26 Aralık 2010 tarihinde Ankara'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olarak verdiği cevaptır. O bakımdan, Anayasanın ilk 3 maddesi çerçevesinde, bugüne kadar hatadan dönüş, gerçekleri görme, Anayasaya sadakat ve terörle mücadelede de millete vermiş olduğu söz olarak kabul ediyor ve o bakımdan da konuşmayı bu anlamda değerlendiriyorum.''