-BAHÇELİ: ERDOĞAN'IN ANAYASASI BARTIN (A.A) - 20.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu anayasa Türkiye'nin anayasası değildir, Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır'' dedi. Bahçeli, Bartın'da Yukarıçarşıdan Kemerköprü mevkisine kadar yürüyerek esnaf ve vatandaşla selamlaşmasının ardından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti, daha sonra belediye sosyal tesislerinde iftar yemeğine katıldı. MHP Lideri Bahçeli yemeğin ardından bir konuşma yaptı. ''Demokratik açılım denilen zırvanın anayasada zemin bulmaması için bu anayasaya 'hayır' demek herkesin görevidir'' diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Recep Tayyip Erdoğan, kendini kurtarmak için Anayasa Mahkemesi'nin, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını değiştirerek kendisini yüce divandan kurtarma gayretindedir. Yoksa daha iyi bir yargı reformu yapıyoruz düşüncesiyle hareket edilmiyor. Bu iki müessesenin sayısal yapısı üzerinde değişiklikler teklif ediyor ve bu konuda da ısrarla duruluyor. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını 17'e çıkarmak istiyor, HSYK'nin seçim yönetimi ve yapısını bu doğrultuda değiştirmek istiyor. Peki bunu niye gizleyerek yapıyorsun? Açıkça bütün siyasi partilerle, yargı kurumlarıyla oturup baştan sona kadar üniversiteleri de dahil ederek, 'Türkiye'de geleceğimizi hazırlayacak adil bir yargı, bağımsız bir yargıyı nasıl oluşturacağız' diye bir tartışmayı başlatacağın yerde, rakamlar üzerinde durup meclisteki çoğunluğuna güvenerek hareket etmenin herhalde bir gizli yönü var. O gizli yönü de Recep Tayyip Erdoğan'ın yüce divandan kurtulmasıdır. O sebepten dolayı yolsuzluk, rüşvet ve kötü yönetimin hesabı sorulmak isteniyorsa bu anayasaya 'hayır' demek lazım.'' -PKK İLE ANLAŞMA İDDİALARI- MHP'nin vizyonu ve misyonunun belli olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Partimizi hangi edep dışı anlayışıyla PKK ile yan yana getirirsiniz, bu olacak şey midir? Peki PKK ile anlaştığınızı niye saklıyorsunuz? Kandil'den ses geliyor, 4 defa görüşüldü, 4 günde de anlaşma yapıldı. Kiminle? İmralı ile anlaşma yapıldı. Bunu niye açıklamıyorsun sayın Başbakan? Kim görüştü İmralı ile ne adına görüşüldü? Hangi konuda uzlaşma yapıldı? Bunlara dikkate etmek lazım. Şimdi çok daha tehlikeli durumdayız. Çok olağan bir gelişme dikkatimizi çekiyor. 'Gemiler arızalı' dediler, bir taka kiraladılar. İmralı'ya avukatları gönderdiler. Oradan gelen bir cevapla 13 Ağustos-20 Eylül arasında silahsızlanma yolunda bir adım atıldığı ifade edildi. Yani tek taraflı bir çatışmasızlık kavramı ortaya atıldı. Terörün tırmandığı ve tırmandırıldığı bir dönemde birden ateşkes kavramıyla İmralı'ya giderek, oradaki caniyle temasta bulunmak suretiyle bir ateşkesin uygulamaya konulacağı kamuoyuna duyuruldu.'' -ABD'NİN IRAK'TAN ASKERLERİNİ ÇEKMESİ- ABD'nin 31 Ağustos 2010'a kadar 90 bin askerini Irak'tan çekeceğinin ifade edildiğini anlatan MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti: ''140 bin askerin içinden 90 bini Irak'tan ayrılacaksa ayrılış yolu neresi, Kuveyt mi, Ürdün mü, Türkiye üzerinden mi olacak? Bu konu net değil. Bu ayrılışlar yapılırken çok yüksek bir savaş malzemesi nereye taşınacak? Kime verilecek, Kuzey Irak'a ne kadar, Kandil'in emrine ne kadar bırakılacak? Eğer Türkiye üzerinden gidilmesi gerekiyorsa, bunlar Türkiye'nin neresine konacak? Gelecekte nükleer enerji ve silah meselesiyle bir başka gerginlik hudutlarımız çevresinde gelişirse bu hangi amaçla, hangi ülkeye kullanılacak? '' -TÜSİAD- Başbakanın TÜSİAD ile sorunu olabileceğini ifade eden Bahçeli, şöyle dedi: ''TÜSİAD ile bu tartışmayı yaparken tehditte bulunarak siyasi üsluba ve bir Başbakana bağdaşmayan ifadeyi kullanıyor. 'Bunlar geçmiş hükümetlerle zaman zaman kedi köpek gibi dalaştı' diyor. Şimdi burada kedi kim, köpek kim? TÜSİAD mı kedi-köpek, yoksa iktidarlardaki hükümetler mi kedi-köpek?''