Bahçeli: Erdoğan'ı yüzde 55-58 gösteren anket şirketlerinin kumpasını yaşadık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Köşk seçimlerini kaybetmelerine ilişkin, kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim öncesi açıkladıkları tahminleri hatırlatarak “Bu anket şirketlerinin kumpası, komplosunu yaşadık. Seçime iki gün kala Erdoğan’ı yüzde 55-58 bandında göstermenin başka bir izahı yoktur” dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Köşk yarışında seçimi kaybeden adayları Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'na sahip çıkarak "Bugün olsa yine İhsanoğlu'nu tercih ederdim" açıklamasına ilişkin, “Türkiye’nin bugünkü şartlarında Sayın İhsanoğlu en iyi adaydı. Sayın Kılıçdaroğlu ile isabetli bir karar verdik. Hâlâ da böyle olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in Bahçeli ile gerçekleştirdiği söyleşiye ilişkin köşesine taşıdığı (14 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde önceki akşam verdiği veda resepsiyonunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçim sonuçları üzerine konuşma fırsatı yakaladık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi gazetemize verdiği demeçte, “Bugün seçim olsa yine Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterirdim” demişti.

‘En iyi aday hâlâ İhsanoğlu’

Bahçeli’ye bu sözleri anımsatarak “Çatı adayınızla ilgili görüşleriniz değişti mi”sorusunu yönelttik. Yanıtı kısa ve netti:

“Türkiye’nin bugünkü şartlarında Sayın İhsanoğlu en iyi adaydı. Sayın Kılıçdaroğluile isabetli bir karar verdik. Hâlâ da böyle olduğunu düşünüyorum.”

Ekmel Bey’e siyaset kapısını araladı

Bahçeli dün İstanbul’a giderek İhsanoğlu ile görüştü. Bu görüşme öncesine denk düşen sohbetimizde Ekmeleddin İhsanoğlu için çok olumlu ifadeler kullandı. “Sizce Ekmel Bey siyasete girer mi” sorumuza şu karşlığı verdi:

“Kendisi çok değerli, çok birikimli bir şahsiyet. Siyasete atılırsa, bundan ülkemiz ve siyaset kazançlı çıkar. Tabii bunu yapıp yapmamak konusunda kendi tercihi esastır.”

MHP lideri, “Sözlerinizi MHP’ye bir davet olarak anlayabilir miyiz” sorumuza ise “Söylediğim gibi. Kendi tercihidir” karşılığını verdi.

CHP’li muhaliflere: Bu ne acele?

Ekmel Bey’in adaylığı CHP içinde önemli bir çatlak oluşturmuş durumda. Sohbetimizde Bahçeli’nin de CHP içindeki son tartışmaları yakından izlediğini fark ettik. Bahçeli sorumuz üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tabii bu onların iç işi. Bizim karışmamız doğru olmaz. Ancak şu gözlemimi depaylaşmak isterim: Ben CHP içindeki bu son tartışmanın biraz erken yapıldığı düşüncesindeyim. Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte Türkiye yeni bir döneme girerken, AKP içinde Erdoğan ile Gül arasında bir yol ayrılığından bahsedilirken, CHP’deki bu arkadaşların acelesi neydi? Bunu anlamış değiliz.”

Kılıçdaroğlu ile sıcak diyalog

“Çatı aday” projesi CHP ve MHP arasında hem lider seviyesinde hem de daha alt kademelerde ve parti örgütleri düzeyinde bir diyalog kurulmasını, uzlaşı kültürünün oluşmasının yolunu açtı. CHP liderinin seçim akşamı parti yöneticilerine verdiği“Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda kesinlikle MHP’yi eleştirmeyeceksiniz”talimatını anamsattığımızda sürpriz bir bilgi de edindik. Bahçeli önceki gün Kılıçdaroğlu ile seçim sonuçları üzerine bir telefon konuşması gerçekleştirmiş. Görüşmenin ayrıntıları hakkında fazla bilgi vermedi ancak CHP lideri ile kurduğu diyalogdan memnun bir havadaydı.

Seçimi kaybettiren ‘kumpas’

Seçim sonuçları açıklandığı günden bu yana CHP ve MHP liderlerine yönelik“özeleştiri yapmaları” çağrıları yapılıyor. Kılıçdaroğlu verdiği demeçlerde aday tercihleri ile parti desteği konusunda herhangi bir hata yapmadıklarını savunmuştu. Bahçeli, görüşmemizde “Siz seçimin kaybedilmesini neye bağlıyorsunuz” sorumuza kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim öncesi açıkladıkları tahminleri hatırlatarak şu karşılığı verdi:

“Bu anket şirketlerinin kumpası, komplosunu yaşadık. Seçime iki gün kala Erdoğan’ı yüzde 55-58 bandında göstermenin başka bir izahı yoktur.”

Kamuoyu araştırma şirketlerinin “MHP seçmeninin bir bölümü sandığa gitmedi, birbölümü de Erdoğan’a oy verdi” şeklindeki iddialarına da tepki gösteren Bahçeli,“Partinin genel başkanı benim. Seçmenimizin kime nasıl oy verdiğini, ben ve arkadaşlarım bilmeyecek de bu şirketlerin yöneticileri mi bilecek? Bunun bir yöntemi varsa bize de bildirsinler, biz de bakalım” diye konuştu.

Bahçeli, sandığa gidenler ve gitmeyenlerin tespitine ilişkin de ilginç bir öneride bulunarak, “Uygulanabilir mi uygulanamaz mı bilemem. Ama YSK’nin elinde oy çizelgeleri var. Oyunu kullanan imzasını attı. Kullanmayan atamadı. O çizelgeleri keşke yayımlasalar. 55 milyon seçmen var. Herkes kimin sandığa gidip gitmediğini açıkça görür böylece” dedi.

Sezer’e ‘boykot’ tepkisi

Bahçeli de, CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi sandığa gitmeyen seçmenlerden şikâyetçi. Bu çerçevede 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in boykot kararını da değerlendirdi:

“Fevkalade üzüntü verici bir karar. Bu şekilde hareket ederek, bugünkü mevcutyönetimin devamından yana tavır almış oldu. O teze kuvvet kazandırdı aslında...”

AKP’de ‘girdap’ gibi kavga

Bahçeli ile sohbetimiz sırasında Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’ne çıkışı sonrasında iktidar partisi AKP’de başlayan “kavga”yı da konuştuk. Bahçeli, “girdap”a benzettiği AKP içindeki çekişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Bu yaşananlar bir girdap gibi. Nerede duracağı belli olmaz. Bu girdaba kendinikaptıranın da nereye savrulacağı belli olmaz. Bu girdabın ortadan kalkması için suyun biraz durulması lazım. Biraz daha bekleyelim, bakalım neler yaşanacak.”