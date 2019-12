-BAHÇELİ ERDOĞAN'A YÜKLENDİ BOLU (A.A) - 27.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'de özgürlüklerden bahsediyorsunuz. Nerede bunun özgürlüğü? Polise tokat atan bir kişiyi meclise getirmek mi özgürlüktür? Polis arabasını tekmelemek, polis panzerinin üzerine çıkıp nutuk atmak ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret etmek mi ileri demokrasidir?'' dedi. TEM otoyolu Bolu-Gerede gişelerinin önünde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Gerede ilçesinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra parti otobüsünün üzerinden halka seslenen Bahçeli, milletvekili adayları Murat Yapıcı, Şerafettin Doğan ve Mehmet Faruk Yazgan'ı Geredelilere tanıtarak destek istedi. Bahçeli, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, toplumun huzurunun, aile yapısının bozulduğunu bildirdi. -HİLAL KART PROJESİ- 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde her seçmenin sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, iktidar olmaları durumunda ''Hilal Kart'' projesini uygulayacaklarını belirtti. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu kart tüketici kredisi değil, banka kartı değil, aldığınızı faiziyle ödeme yolu değil. Bu kart milletimizin vergiler yoluyla oluşturduğu gelir kaynaklarından, yoksullar için oluşturduğu bir karttır. Bu harcama kartıdır. Geri ödemesi yok, faizi yok. Kapınızı çalan icracı olmayacak. Bu kart cebinizde olacak. Haysiyetiniz, onurunuz, 'Yoksulum ama milletim yanımda' dediğiniz bir kart olacaktır. Bu kartla sadece bulunduğunuz yerdeki esnaftan alışveriş yapacaksınız. Büyük kentlere gidip yabancı şirketlerin oluşturduğu alışveriş merkezlerinden değil, kendi ilçenizdeki esnaftan, bakkaldan alışveriş yapacaksınız. Böylelikle toplumsal kalkınma dalga dalga yayılacak. Bu 'yaşa ve yaşat' ilkesinin gereğidir. Bu sözün içinde emekliden tut, dul ve yetim kim varsa devletin size sözüdür. Hilal Kart yoksulu millet adına kucaklayacak.'' -BOLU MİTİNGİ- Bolu'da Hükümet Meydanı'nda halka seslenen Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasallaşma sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini savundu. Bahçeli, 1 Ağustos 2009 tarihinde İçişleri Bakanı'nın, ''bazı sözde aydın ve köşe yazarlarıyla'' Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğüne ait tesiste toplandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Burada demokratik açılım denen bir zırvayı başlatmıştır. Aradan geçen 2 yılda bu açılımın geldiği yer neresi olmuştur? Şimdi İçişleri Bakanlığından seçim dönemi olarak ayrıldın. Akşam evinde hangi vicdan rahatlığı içerisinde uyuyorsun. Hakkari yanıyor, Yüksekova yaşanmıyor, İstanbul yanıyor, her gün her sokakta molotofkokteylleri patlıyor. Başbakan yok, sayın Cumhurbaşkanı kayıtsız, vali ortada gözükmüyor. Kala kala kafaları bez parçasıyla sarılmış teröristlerle, emniyet güçlerinin kahraman polisleri sabaha kadar birbirleriyle boğuşuyor. Sonrada kalkıyorsunuz Türkiye'de ileri demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de özgürlüklerden bahsediyorsunuz. Nerede bunun özgürlüğü? Polise tokat atan bir kişiyi meclise getirmek mi özgürlüktür? Polis arabasını tekmelemek, polis panzerinin üzerine çıkıp nutuk atmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret etmek mi ileri demokrasidir? Bütün bunlar yaşanıyor. Bu böyle devam etmez.'' Başbakan Erdoğan'ın ''Sivas'ın ötesine gidemezsiniz'' şeklindeki sözlerini eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakan devletin uçaklarıyla, Başbakanlığın otobüsleriyle, 500'e yakın emniyet gücüyle gitti. Buna rağmen taşlanıyor, yuhalanıyor. Sonra dönüyor bize diyor ki 'Siz Sivas Gavurdağı ötesine gidemezsiniz' ve bunu tekrarlıyor. Sayın Başbakan 'Sayın Bahçeli siz Elazığ'a geçen gün gittiniz oraya varmışken Bingöl'ü de ziyaret etseydiniz iyi olurdu. Siz Erzurum'daydınız Hakkari'ye de geçmiş olsaydınız daha iyi olurdu' diyebilir. Bu bir yol göstermektir, Türkiye'nin her yerini ziyaret etme arzusudur. Neden Sivas ötesi diye ısrar ediyorsun? Bir baktık ki kuzey Irak'ta dört parçalı büyük Kürdistan'ın Türkiye bölümünde Sivas Gavurdağı ötesi Kuzey Kürdistan olarak görülüyor. Bu nasıl bir Başbakanlıktır.''