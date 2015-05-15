Bahçeli: Erdoğan'a 'şeref ne' diye sorsanız, 'Nerede satılıyor, hangi villada bulunur' der!

AKP'ye yönelik "şerefsiz" açıklamasıyla tartışmaya yol açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tayyip Erdoğan'a şeref ne diye sorsanız, 'Nerede satılıyor, hangi villada bulunur' der" ifadesini kullandı.

Star Medya Grubu Başkanı Ethem Sancak'ın "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan" sözlerini de sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Bunlar Erdoğan'ı peygamber yerine koydular" dedi.

Bahçeli, Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bu yürüyüşte bizimle misiniz? Bu yürüyüşte beraber miyiz? Bizimle yürü Isparta! AK Parti aldığı yetkiyi layıkıyla kullanamamıştır. Heyecanları budamıştır. Sevinçleri gölgelemiştir. Yenilgi olmuş milli prestijimizi azaltmıştır. Çözülme olmuş varlığımızı tartışma konusu yapmıştır. Müzakere ile PKK ile masaya oturmuştur. Erdoğan ve Davutoğlu Türk ve Müslüman katilleri ile iş tutmuştur. Haçlı saldıruılarını doğu-batı kaynaşması olarak sunan Erdoğan'dır. Sizler bir öğün aç diğer öğün tok yatarken Erdoğan Ankaraya Kaçaksaray dikmiştir.

‘Erdoğan'ı peygamber ilan ettiler’

Soyguncuları koruyan ve kolluyan yine Erdoğan'dır. Erdoğan maneviyat üzerinden başkanlık propogandası yapıyor. Kürtçe Kur'an Erdoğan'ın dilindedir. Bunlar Erdoğan'ın propoganda malzemesidir. Erdoğan rotayı kaybetmiştir. Kürtçe Kur'an ne demektir? Bu nasıl bir edepsizliktir. Erdoğan bu günahların bedelini nasıl ödeyecektir. Milletimiz sırlardır Kur'an ile nefes almaktadır. Bu olanlar yoldan çıkmanın belirtileridir. Erdoğan'a dokunmak ibadettir dediler. Peygamber ilan ettiler. Allahın elçisi diye Erdoğan'a seslendiler.

‘2002'de biz gittik...’

Türk milletinin vereceği her karara saygılıyız. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz. Çünkü biz Isparta'ya güveniyoruz. Eroğan'a milli irade nedir diye sorsak... AK Parti'ye oy verenleri gösterir. Cumhurbaşkanı olmasına rağmen bize yavru muhalefet demeye devam etmektedir. 2002'de biz gittik. Müslümanların halkına gasp eden işgalciler geldi. 2002'de biz gittiğimizde milliyetsizler geldi. 2002'de biz gittik şehitler çığ gibi arttı. Türkiye'nin bahtı karardı.

‘Erdoğan 24 gün daha iç dolaş’

Biz yürüyoruz. Başkaları tir tir titroyor. Erdoğan 24 gün daha ye iç dolaş. Erdoğan 24 gün daha sefa sür. Saltanatına devam et. Aldığın beddualar yoluna taş koyacaktır. Allah'ın adaleti yerini bulacak Türkiye ise özgürlüğüne kavuşacaktır. Aziz Ispartalılar 7 Haziran günü Isparta'dan tarihi bir hamle bekliyorum. Sandık başına gittiğinizde tertemiz bir sayfa açmak için MHP'ye oy verin.

Bahçeli emeklilere seslendi

Emeklilerimize sesleniyorum. Mart ayı ve Eylül ayında emekli destek ödeneğini almak için bizimle yürüyün. Darda kalanlar davetim sizlere gelin bizimle yürüyün. esnafın emekli aylığından kesilen destek priminin kesilmesi için kararlı adımlarla yürüyoruz. Emekli aylığı hesabındaki refah payını mutlaka yükselteceğiz. Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini kökten çömzeceğiz. Büyük şehirlerde şehir içi ulaşım desteği vermek için hevesle yürüyoruz. Bize katılmaya hazır mısınız? İmamsız ve Müezzinsiz cami bırakmayacağız. Alevi inanç önderlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemeleri için üniversitelerde bölümler açılmasını sağlayacağız.