Bahçeli'den Erdoğan'a 'öğrenci evi' çıkışı: Önce kendi ahlakını düzelt

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'ın sözlerini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AKP Valisi bir meczup gibi terör estirmiştir. Kalabalıkların üstüne hakaretle ağza alınmayacak galiz ifadelerle yürüyen bir devlet görevlisine Adana müstehak değildir ve olmamalıdır. Başbakan Erdoğan hükümeti Adanalılar'dan özür dilemelidir'' dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin ev paylaşmasına karşı yasal düzenleme yapılabileceğine ilişkin sözlerine de değinen Bahçeli, "Aklı fikri milletin özel hayatında olan, onu bunu izleyen, komplo kuran birisinden Başbakan olması hicran ve hicap vericidir. Özel hayata müdahale etmek sünnete aykırıdır. Başbakan Erdoğan öğrenciler ve ailelerinden özür dilemelidir. Başbakan başkalarının ahlakıyla uğraşacağına önce kendi ahlakını düzeltmeli ve af dilemelidir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

AKP valisi sanki sokak kabadayıları gibi sanki ona buna sataşmak, çatmak ve kavga çıkarmak için fırsat kollayan bir meczup gibi terör estirmiştir. Kalabalıkların üstüne hakaretle ağza alınmayacak galiz ifadelerle yürüyen bir devlet görevlisine Adana müstehak değildir ve olmamalıdır. Başbakan Erdoğan hükümeti Adanalılar'dan özür dilemelidir.

Son 11 yıldır Cumhuriyet tarihinin en üzücü gelişmelerine tanıklık ettik. Millet ve devlet hayatı tahrip edilmiş, Türkiye zulmün kapanına kıstırılmıştır.

İktidar geçmişle hesaplaşıyoruz diye milli birliğimize saldırı gerçekleştirmiştir. Devamlığını duygu sömürüsünde gören menfaat teşekkülü olarak kendisini göstermiştir.

Bölücü teröristler dışında herkesle arasına mesafe koymuştur.

9 açıkhava toplantısı düzenledik. 9 Kasım Ankara Tandoğan'da son toplantımızı gerçekleştirdik. Milyonlarca vatandaşımız davetimize icabet ederek, Türkiye'ye sahip çıkmıştır. Yandaş kalemler yazmasa da, bizimle ilgili haberleri saklasalar da milletimizle buluşmamızı engelleyememiştir. 9 Kasım'da Tandoğan dolup taşmış, eşine benzerine zor rastlanır bir coşkuya sahne olmuştur.

Sapla saman iyice karışmıştır. Taraf ve failleri belli olan psikolojik haberakatın özünde tercihleri değiştirmek hedef olarak belirlenmiştir. Türk milleti acı ve çileden çıkarıcı bir operasyona maruz bırakılmıştır. Bölücülüğe karşı çıkıyorsanız anaların ağlamasını istiyorsunuz demektir! Başbakan Erdoğan'ın şiddet diline muhalifseniz demokrasiye aykırı davranıyorsunuz demektir! Başbakan Erdoğan her haklı eleştiriyi püskürtmeye gayret etmiştir.

Bu kafa yapısına göre yandaş olmayan herkes karşı kutuptadır ve başı ezilmelidir. AKP'den memnun olmayan kim varsa faiz lobisinin kontrol ve kışkırtması altındadır! Andımız'ı okumanın adı ilkelliktir! Fakat İmralı canisi ile pazarlık yapmak umuttur! Tarihteki tüm diktatörlerin müşterek anlayışı Başbakan'da buluşmuş ve birleşmiştir. Bu zihniyet aynen pimi çekilmiş bombaya dönüşmüştür. Türk milleti Başbakan Erdoğan'ı oğluna 6. gemiyi alsın diye yetki bahşetmemiştir.''

O vali meczup



AKP Valisi bir meczup gibi terör estirmiştir. Adana’nın başına musallat olan buz at sokak dövüşçüsü midir derebeyi, midir. Kalabalıkların üzerine hakaretlerle küfürlerle yürüyen ve bununun dikine giden bir devlet görevlisine Adana yakışmamaktır. Başbakan ve Valisi tencere ve kapak misali birbirini bulmuş millete şiddet dolu sözlerde hevesle buluşmuştur. Başbakan Erdoğan hükümeti Adanalılardan özür dileyerek gerekli idari tasarrufu yerine getirmelidir.

Erdoğan yurtta kalmayan tüm öğrencileri zan altında bıraktı

Başbakan Erdoğan yurtta kalmayan tüm öğrencileri zan altında bırakmış aba altından sopa göstermiştir.

Öğrencilere kalacak ve insanca yalayacak barınma yerleri temin etmek hükümetin en öncelikli görev alanlarındandır.

Ancak Başbakan terör örgütlerine oluk oluk para akıtırken, IMF’ye 5 milyar dolar borç vermekten bahsederken gençlerimizi kaderine terk etmiştir. Başbakan Türk aile terbiyesini bu yaşa gelmesine rağmen idrak edememiştir. Bugüne kadar istisnalar dışında bu evlerden toplum için tehdit oluşturacak kimse yetişmemiştir.

Başbakan Erdoğan acaba cemaat ve vakıf yurtlarından da mı rahatsızdır. Üniversite öğrencilerinin tüm sorunları çözülmüş bitmiştir de kısıra kimin kiminle kalacağına mı kamıştır.

Gençleri çarpık ilişkiler içinde göstermeye Başbakan’ın ne hakkı vardır. Türk gençliği ahlaklı ve şuurludur. Aşağı yukarı her ailenin üniversitede okuyan çocuğu vardır.

Şüphesiz hiçbir aile çocuklarının ahlaksız ilişkileri içine girmesine razı olmayacaktır.

Başbakan 20. Maddeyi çiğnemiştir

Başbakan 20. Maddeyi çiğnemiştir. Öyle boyutlara gelmiştir ki bu iddialar sanki tüm evlatlarımız karmakarışık ilişkileri içindedir. AKP’nin içi bu tartışmayla çatlamış ve kaynamıştır. Zira Başbakan Erdoğan kadim arkadaşlarına dahi vefasız ve önyargılıdır. Polis şehirlerde ahlak devriyesine çıkmış ve savunmasız gençlerimizi baskı altına almıştır. Yazıktır.

Suç olmaktan çıkarılmıştır

Bu durumdan istifade karma eğitime karşı çıkan bazı milletvekillerine fırsat verilmiştir. Türk gençliğine çapulcu tinerci demesi yetmemiş şimdi, de ahlaksız suçlamasında bulunmuştur. Amaç Türk gençliğini küçük düşürmek ve sorgulatmaktır. Muhafazakar demokratız diyor peki zinayı kim suç olmaktan çıkarmıştır.

Aklı fikri milletin özel hayatında olan, onu bunu izleyen, komplo kuran birisinden Başbakan olması hicran ve hicap vericidir. Özel hayata müdahale etmek sünnete aykırıdır.

Bize göre böyle her müdahale haramdır. Başbakan Erdoğan öğrenciler ve ailelerinden özür dilemelidir. Başbakan başkalarının ahlakıyla uğraşacağına önce kendi ahlakını düzeltmeli ve af dilemelidir. Başbakan devrin istibdat mimarıdır. Türk gençliği Başbakan’ın oyunlarını bozacaktır. Genç kardeşlerim iktidarı yerinden edecek güce sahiptir. Türk gençliği haklarına leke sürdürmeyecektir.

Başbakan peşmergeyle kesinlikle görüşmemeli

Bölücülük konferansının son halkası Diyarbakır’da tamamlanacaktır. Bu ziyaret çok tehlikelidir.

Başbakan bugün Barzani’nin ayağına gidiyorken gün gelince İmralı canisine gitmeye razı gelecek midir. İmralı canisi tarafından sırat köprüsünde olduğu ifade edilen çözüm süreciyle ilgili güven mi verecektir. Bu görüşmenin bölücü emelleri daha da güçlendireceği açıktır.

Başbakan peşmergeyle Diyarbakır’da kesinlikle görüşmemelidir. Çok istiyorsa Erbile’e gidip orada görüşmesinin ve bir daha da ger dönmemesinin önünde bir engel yoktur.