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Politika

BAHÇELİ: ERDOĞAN TÜKENMİŞTİR BURSA (A.A)

30 Mayıs 2011 22:51

-BAHÇELİ: ERDOĞAN TÜKENMİŞTİR BURSA (A.A) - 30.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Recep Tayyip Erdoğan tükenmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın dağarcığı kurumuştur. Bu ülkeye yapacağı hiçbir şey kalmamıştır ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitme zamanı gelmiştir'' dedi.  Bahçeli, Bursa Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, 2002 seçimleriyle ülkede sorumluluk üstlendiğini, üç hükümet kurduğunu belirterek, ''Fakat Sayın Başbakan, bugüne kadar ne yapılmışsa 2002 yılında kendisinin dönemiyle başladığını iddia etmektedir ve Sayın Başbakan, bütün geçmişi inkar ediyor, Cumhuriyet'in kazanımlarını reddediyor, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar eldeki kıt imkanlarla, zor şartlarla o günkü sosyal ve ekonomik imkanlarla bu ülkeye hizmet etmiş insanların hepsini sıfırlamaya çalışıyor'' diye konuştu. Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: ''Buna göre Atatürk dönemi yok; buna göre İnönü dönemi yok; buna göre Celal Bayar, Adnan Menderes dönemi yok; buna göre Süleyman Demirel dönemi yok, Ecevit dönemi yok; buna göre yetiştiği ocak olan Erbakan dönemi dahi yok ve bir kibir, gurur içerisinde ne varsa kendisinin yapmış olduğunu söylüyor. Ortada çıraklık, kalfalık dönemlerini yaşadığını, şimdi de usta olmak için üçüncü döneme talip olmaya çalıştığını söylüyor. Değerli vatandaşlarım artık Recep Tayyip Erdoğan tükenmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın dağarcığı kurumuştur. Bu ülkeye yapacağı hiçbir şey kalmamıştır ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitme zamanı gelmiştir.'' -İKTİDARIN KAZANDIRDIĞI HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTIR- ''Bugünkü iktidarın dokuz yılda ülkemize kazandırdığı hiçbir şey olmamıştır'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Her ne kadar TOKİ aracılığıyla zaman zaman çok sayıda tesisin açılışı ve temel atma törenlerini yapmış olmasına rağmen, bugün bunlar sanal törenler olarak ortada durmaktadır. Aslı yok astarı yok, bir kişiye dahi iş verir hali yok.''

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