Bahçeli: Erdoğan ekran çocuğu olmuş, Türkiye'yi seyrediyor

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ın elinde bir sihirli değnek var. Akşam televizyonda şöyle bir salladığı vakit herkesi karşısında mutlu görüyor. Bunlar ülkeyi yönetmiyor, bunlar ekran çocuğu olmuş, Türkiye'yi ekrandan seyrediyor. Erdoğan her gün yalan söylüyor" dedi.



Bahçeli, İzmir programı kapsamında Salihli ve Bozdağ'dan geçerek geldiği Ödemiş'te pazar yerini dolaştı.

Esnaf ve vatandaşları selamlayan Bahçeli, ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden halka seslendi.

Bahçeli, "İktidara bakarsanız, 'Türkiye toz pembe, muhalefet her zaman yalan söylüyor' Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde bir sihirli değnek var. Akşam televizyonda şöyle bir salladığı vakit herkesi karşısında mutlu görüyor. Bunlar ülkeyi yönetmiyor, bunlar ekran çocuğu olmuş, Türkiye'yi ekrandan seyrediyorlar" dedi.

MHP lideri, "Bunlar televizyonlarda seyrettiğiniz dizi filmleri gibi, aldatma ve kalkındırma dizisinin baş aktörü Recep Tayyip Erdoğan, her gün yalan söylüyor, her gün olduğundan fazla toplumu farklı gösteriyor" diye konuştu.

MHP'nin iktidarın yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için göreve hazır olduğunu belirten Bahçeli, AK Partililer'den yüce divanda hesap sorulacağını sözlerine ekledi.



"Toplum üzerinde gerilim stratejisi"

Bahçeli, Hükümetin toplumu gerilim stratejisi içinde "inananlar-inanmayanlar, laikler-antilaikler, ilericiler-gericiler" diyerek cephelere ayırdığını, etnik temelli bölünme ve mezhep temelli ayrımcılıkla da Türkiye'yi bir yol ayrımına sürüklediğini iddia eden Bahçeli, "Buraya dikkat etmek durumunda olmalıyız. Ülkede bir kardeş kavgası çıkarsa, etnik temelli bir ayrışmayla Türkiye, bin yıllık kardeşliğin tehdit altına alabilecek yanlışlıklara sürüklenirse, hiçbir siyasi partinin ülkemize vaat etmiş olduğu sorunları çözme kabiliyeti kalmaz. Birinci temel meselemiz, beka meselemiz olmuştur. Ülkenin iç ve dış tehditlere karşı güvenlik tehditleri olmuştur. Bunun birincisi ise etnik bölünmedir" dedi.



"Ayaklanma provaları yapılıyor"

Bahçeli, "demokratik açılımla" Türkiye'nin bir yıkıma götürüldüğünü, bölücü terörü tırmandırıldığını öne sürerek, şunları söyledi: "İşte bu demokratikleşme zırvasıyla bölücü terör tırmanmış, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle müzakere etmeye, pazarlık yapmaya, İmralı'dan Kandil'e, Güneydoğu Anadolu'ya ve bugünkü hükümete de yol haritası çizecek kadar küstahlaşmıştır. Ama bunu siyasi iktidar vatandaşlarımıza, 'daha ileri demokrasi, daha büyük özgürlük' diye takdim etmiştir. Bugün Türkiyemiz beka yönünden kritik eşiğe sürüklenmiş ve gelecekte bu iktidar üçüncü dönem de de iktidarı elde ederse, kesin olarak ülkeyi bölmeye yönelik faaliyetlerde çok büyük artış olacağını bugünden ifade etmek mümkündür."

Tek adamlığa heveslenmenin doğru olmadığını, "her şeyi ben bilirim" anlayışının ne kadar yanlış olduğunu Ortadoğu'da yaşanan olayların gösterdiğini ifade eden Bahçeli, bu ülkelerdeki bulaşıcı hastalığın Türkiye'ye de yayılmaması için bu uyarıları yaptığını belirtti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Tek adam rolüne soyunanların halk ayaklanışıyla yıkılışına heveslenerek, bunların yanlışlarını ayaklanma provalarıyla, anarşiyle, terör faaliyetleriyle körükleyerek, Türkiye'de iktidar değişikliği için fırsat kollayanlara fazla iltifat edilmemelidir. Oradaki iktidar değişikliğiyle istenmeyenler giderken, Türkiye'de istenmeyenleri millet iradesiyle götürmenin yolunu bulmalıyız. O ise 12 Haziran seçimleri olmalıdır. Bunun dışında bir yolu düşündüğünüz vakit, Ortadoğu'daki gelişmelere heveslendiğiniz vakit, zaten Türkiye'de aylardan, yıllardan bu yana benzer olaylar başgöstermiş ve devam ediyor. Televizyonlardan görüyorsunuz ne kadar doğru bilgi aktığı belli olmayan bir şekilde hepimizin gözleri önünde seyrediyoruz. Yüksekova'da kaymakam yok, Hakkari'de vali yok, odasından dışarı çıkamıyor. Hergün ayaklanma provaları var. Çocuklar, kadınlar, gençler sokaklara dökülüyor. Ankara'da hükümet olayı seyrediyor. Vali hiçbir şey yapamıyor. Aşama aşama ayaklanma projeleri, provaları Türkiye'yi bir felakete götürüyor. İktidar sessiz kalıyor."