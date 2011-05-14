-BAHÇELİ: ''ERDOĞAN DİZİLERİ UYUTUYOR'' KADINHANI (A.A) - 14.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakanın devlet imkanlarıyla yürüttüğü parti faaliyetleri veya televizyonlarda seyrettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan dizileri, Türkiye'nin gerçekleri yerine, çılgın projelerle Türkiye'yi uyutmak amacını gözetmektedir'' dedi. Bahçeli, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Belediye Başkanı Hulusi Çokgel'i makamında ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra ilçe merkezindeki alanda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Alanda toplanan vatandaşlar, tören öncesi başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Partililer, Bahçeli'yi sağanak altında izledi. Bahçeli, açılışta yaptığı konuşmada, Kadınhanlılara, 29 Mart seçimlerinde MHP'li aday Hulusi Çokgel'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 12 Haziran'da genel seçimlerin yapılacağını belirten Bahçeli, ''Bu seçimler çok önemlidir. 9 yılda AK Parti'nin ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik politikalardaki başarısızlık, Türkiye'yi önemli sıkıntılara sokmuş ve bugün ülke yol ayrımına gelmiştir'' dedi. -''RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİZİLERİ''- MHP Lideri Bahçeli, ülkenin her gün derinleşen açık tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kaldığını iddia ederek, şunları kaydetti: ''Vatandaşın durumu da iyi görünmüyor. Başbakanın devlet imkanlarıyla yürüttüğü parti faaliyetleri veya televizyonlarda seyrettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan dizileri, Türkiye'nin gerçekleri yerine, çılgın projelerle Türkiye'yi uyutmak amacını gözetmektedir. Türkiye'nin gerçeği Başbakanın tanımladığı şekilde değil. En önemli sorunlarından biri işsizlik. Başbakan işsizlikten bahsetmiyor. 6 milyona yakın insan işsiz. İş bulamayan üniversite mezunu binlerce millet evladı işsiz geziyor. Bazıları iş bulma ümidini kaybetmiş, aramaktan yorulmuş. Bir gün çalışıp 5 gün yatarak çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışan milyonlarımız var. Böyle işsizliğin yaygınlaştığı ülkede huzur ve istikrardan bahsedilemez. Ülkemizde 18 milyona yakın insan yoksullaşmıştır. Bunların içinde 12.5 milyon insan açlık sınırının altındadır.'' Çiftçinin halinin perişan olduğunu, mazot, ilaç ve gübre gibi girdilerdeki yüksek fiyat artışının yanı sıra elde edilen ürünün çok düşük fiyatlara satılmasının çiftçiyi perişan ettiğini iddia eden Bahçeli, esnafın da benzer durumda olduğunu söyledi. -''GİDECEĞİ TEK YER YÜCE DİVAN''- Ülkede durum böyleyken AK Parti ile 3. dönem yola devam edilmesinin mümkün olmadığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''9 yılda bir şey yapamayan, 4 yılda ne yapacak? Olsa olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yarar. İktidar olamadığı zaman onun gidecek tek yeri vardır, o da Yüce Divan'dır. Her türlü yoksulluğun, yolsuzluğun hesabını mutlaka verecektir. O sebepten AK Parti tükenmiştir, yıpranmıştır. Yapacağı bir şey kalmamıştır. AK Parti, ülke yönetiminden uzaklaştırılmalıdır. 12 Haziran böyle bir fırsat veriyor. İktidar değişikliğine ihtiyaç vardır, günü gelmiştir. Onun yerine hazır olan Milliyetçi Hareket gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, '100 sorun 100 çözüm' ile Türkiye'nin toparlanma ve onarım hükümeti olmaya hazırdır. Emekliden ev kadınına, çiftçiden esnafına kadar herkese yeni imkanlarla huzur ve refah getirecek projelerle geliyoruz. Bunlardan biri 'hilal kart' projesidir. Yoksullara harcama kartıdır. Geri ödemesi, faizi olan kart değildir. Hilal kart, yoksulu insanca yaşatacak, namerde muhtaç etmeyecek, kimseye avuç açtırmayacak, 'paket gelsin' diye yol gözlenmeyecek.''