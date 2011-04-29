-BAHÇELİ: ''EN CİDDİ SİYASİ TRAVMA'' ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı parti yöneticilerine ait olan ve internette yayınlanan video görüntülerine ilişkin, ''MHP Başkanlık Divanı üyesi olan, aynı zamanda milletvekilliği görevini de yürüten şahısların özel hayatlarına ait gizli video görüntüleri ve bunların internet vasıtasıyla servis edilmesi Türkiye'nin karşılaştığı ve muhatap olduğu en ciddi siyasi travmalardan birisi olarak karşımızdadır'' ifadesini kullandı. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu video kayıtlarındaki çirkin sözlerin, değerlendirmelerin ve yorumların MHP'yi asla bağlamadığını, ülkücülüğün hiçbir değeriyle de örtüşmediğini belirtti. Görüntüleri görmezden gelmenin mümkün olmadığı gibi, bunun erdemli bir tavır da olmayacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''MHP Başkanlık Divanı üyesi olan, aynı zamanda milletvekilliği görevini de yürüten şahısların özel hayatlarına ait gizli video görüntüleri ve bunların internet vasıtasıyla servis edilmesi Türkiye'nin karşılaştığı ve muhatap olduğu en ciddi siyasi travmalardan birisi olarak karşımızdadır. Yayımlanmış olan görüntüleri izah etmek ve yalnızca parti aidiyetliğine dayanarak savunmak, geçiştirmek ve görmezden gelmek mümkün olmadığı gibi erdemli bir tavır da değildir. MHP, Türk aile yapısına ters düşen, milletimizin hassasiyetleriyle ve kabulleriyle taban tabana zıtlıklar içeren son hadisenin derin muhasebesini yapmakta ve gerekli tedbirleri lazım geldiği biçimde almaktadır. Herkes bilmedir ki partimiz yolundan ve inandığı değerlerden sonu ne olursa dönmeyecek, yanlışı sahiplenmeyecek ve hiçbir iftiranın altında kalmayacaktır. MHP, Türkiye'yi karanlık noktalara sürüklemeye çalışanların bir an önce açığa çıkarılmasını beklemekte ve bunun da AKP'nin iktidar namusu olduğuna inanmaktadır.''