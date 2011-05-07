-BAHÇELİ EBRU ÇALIŞMASI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Ebru sanatçısı Özlem Çolak'ın çalışmalarını izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eline fırçayı alarak yaptığı ebru çalışmasını basın mensuplarına gösterdi. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un ilçelerini gezen MHP Lideri Bahçeli, Fatih'teki Allı Turna Kadın Derneğini ziyaretti etti. Bahçeli, TBMM Başkanvekili Meral Akşener ile birlikte geldiği dernekte, çiçekle karşılandı. Ebru sanatçısı Özlem Çolak'ın çalışmalarını izleyen Bahçeli, eline fırçayı alarak yaptığı ebru çalışmasını basın mensuplarına gösterdi. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, derneği ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 12 Haziran'daki genel seçimlere işaret eden Bahçeli, dernek yönetici ve üyelerine şöyle seslendi: ''Derneğinizin, kadın hareketi içerisinde önemli bir yeri bulunuyor. Sivil toplum kuruluşu olarak demokratik hakkımızı ve tercihlerimizi belirlemek suretiyle Türkiye'nin geleceğinde bir karar anı oluşturmak ve bir iktidar sürecinin başlaması için katkı sağlamak size düşen önemli görevlerden biridir. Seçimde kadınları, sandık başına taşıyabilmenin, tercihlerini ortaya koyabilmelerine yardımcı olmanın, demokratik, siyasi, sosyal ve kültürel olarak da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu görevi yerinize getireceğinize inanıyoruz.'' Bahçeli, ilk kez bir ebru çalışması yaptığını, bunun devam ettirmeyi arzuladığını söyledi.