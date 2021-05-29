Bahçeli duyurdu: Şuşa’ya okul yapma projesinden Azerbaycan yönetiminin uygun görmemesi nedeniyle vazgeçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şuşa’ya dokuz derslikli okul yapma projesinden Azerbaycan yönetiminin uygun görmemesi nedeniyle vazgeçtiklerini duyururken, “Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, 16 Ocak’ta Azerbaycan Şuşa’ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini anımsattı.

Bahçeli, “Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabi haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa’ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir. Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum” dedi.