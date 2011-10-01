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Politika

Bahçeli dört gözle tutuklu vekilleri bekliyor TBMM (A.A)

01 Ekim 2011 20:20

-Bahçeli dört gözle tutuklu vekilleri bekliyor  TBMM (A.A) - 01.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Tutuklu milletvekillerini de bekliyorum dört gözle... İnşallah onlar da gelir'' dedi. Bahçeli, TBMM Genel Kurulundan ayrılırken, gazetecilerin BDP milletvekillerinin yemin etmesine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, yemin törenin tamamlandığını söyledi.  Bahçeli, ''Zannediyorum CHP'den 1 üye kaldı. O da tamamlanırsa... Tutuklu olan milletvekillerini bekliyorum dört gözle... İnşallah onlar da gelir'' diye konuştu.  

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