Bahçeli: Diyarbakırspor ligde kalmalı

T24- Diyarbakırspor'un süper ligde karşılaştığı Bursa ve İBB spor maçlarında çıkan olaylar sonrası ligden düşürülme riskiyle karşi karşıya kalması siyasetin de gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'de yapılan maçların bir etnik çatışma izlenimi vermemesini sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Milletçe bu tuzağa düşmemeliyiz. Statlardaki seyirciler düşmemelidir, Futbol Federasyonu düşmemelidir, hakemler düşmemelidir, sporcular düşmemelidir” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ''Diyarbakırspor'un ligde kalması, ülke bütünlüğü açısından çok önemlidir” dedi.





Önce Burspor ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı karşılaşmalarda çıkan olaylar nedeniyle Diyarbakırspor ligden düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle Diyarbakırspor'u hükmen mağlubiyetine karar verdi. Federasyon İBB maçındaki olaylar konusunda da aynı kararı vermesi halinde Diyarbakırspor küme düşecek. Bu durum bugün (16 Mart 2010) siyasi parti liderlerinin de gündeminde yer aldı.

CHP lideri Deniz Baykal gfutbol maçlarını bir etnik husumet, bir etnik karalama, bir etnik düşmanlık vesilesi haline dönüştürmemenin herkesin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye olarak kendi aramızda futbol maçı yapamaz hale düşmemeliyiz. Bizi buraya düşürmek isteyenlerin oyununu hep beraber bozmalıyız" dedi.



Baykal, Diyarbakırspor maçlarında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'de spor yarışmalarının zaman zaman çığırından çıktığına tanık olduklarını belirten Baykal, bunun dünyada da zaman zaman kendisini gösteren bir durum olduğunu söyledi. Olayın, sıradan bir yöresel çatışma olmanın ötesine geçmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Baykal, Türkiye'de yapılan maçların bir etnik çatışma izlenimi vermemesini sağlamanın herkesin görevi olduğunu kaydetti. Baykal,"Herkesin etnik kimliği onun şerefidir, onurudur ama futbol maçlarını bir etnik husumet, bir etnik karalama, bir etnik düşmanlık vesilesi haline dönüştürmemek hepimizin temel sorumluluğudur" diye konuştu.



Bu olayların ortaya çıkmaya başladığı bir sırada Antalya'da oynanan Antalya-Diyarbakır maçında çok kardeşçe bir ortam içinde taraftarların birbirini alkışladığı görüntüler yaşandığını hatırlatan Baykal, bunun herkese örnek olması gerektiğini belirtti. Gelinen aşamada herkesin bu konuya özel bir duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini ifade eden Baykal şunları kaydetti:



"Milletçe bu tuzağa düşmemeliyiz. Statlardaki seyirciler düşmemelidir, Futbol Federasyonu düşmemelidir, hakemler düşmemelidir, sporcular düşmemelidir. Türkiye'de hepimizin özlediği, güzel spor yarışma ortamını kendi kuralları içinde mutlaka çalıştırabilmeliyiz. Bu konuda umarım önümüzdeki günlerde hepimizi rahatsız edecek olumsuz gelişmeler ortaya çıkmaz. Bu lig barış içinde tamamlanır. Elbette yanlış yapanlar hakkında ne gerekiyorsa, gerekli önlemler alınır ama bir tasfiye sonucunu ortaya koyacak, üzüntü verici kırılganlıklara yol açacak gelişmeler umarım ortaya çıkmaz. Bunun çaresini hep beraber ararız, buluruz. Bu konuda Diyarbakırsporlu yöneticilere de büyük görev düşüyor. Türkiye olarak kendi aramızda futbol maçı yapamaz hale düşmemeliyiz. Bizi buraya düşürmek isteyenlerin oyununu hep beraber bozmalıyız."



'Diyarbakırspor ligde kalmalı'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Diyarbakırspor'un ligde kalması, ülke bütünlüğü açısından çok önemlidir. Diyarbakırlılar kendi takımlarına sahip çıksınlar, bölücü unsurun spora aktarılmasına mani olsunlar'' dedi.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Diyarbakırspor maçlarında çıkan olaylara ilişkin sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, geçmişten bu yana özellikle futbol karşılaşmalarında takımlar ve şehirler arasında gerginlikler yaşandığına dikkati çekti.



''Ancak son Diyarbakır ve karşılaşma yaptığı takımlar arasındaki gerginlikler, spor anlayışının çok dışına taşınarak, bölücü faaliyetlerin tabana yayılması, gençlik üzerinde keskinleşmesi için bir provokatör olarak görülmelidir'' diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



''Bu konuda başta açılımı yöneten İçişleri Bakanı, gerekli tedbirleri acilen almalı ama Diyarbakırspor süper ligde bulunan bir takımdır. Orada kalması, bütün illerle maç yapması, ülke bütünlüğü açısından da karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesi açısından da çok önemlidir. Diyarbakırlılar kendi takımlarına sahip çıksınlar, bölücü unsurun spora aktarılmasına mani olsunlar.''







CHP Meclis araştırması istedi





Öte yandan CHP, futbolda meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, son haftalarda sahalarda spor dışı tezahürat ve olayların yaygınlaştığı belirtildi.



Kardeşliğin, insanca rekabetin ve barışın yansıması olan spor oyunlarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışların hızla arttığı vurgulanan önergede, son olarak Bursaspor-Diyarbakırspor maçındaki olaylar anımsatıldı. Önergede, şunlar ifade edildi:



''Olaylar adeta 'geliyorum' demişken, Futbol Federasyonu, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı önlemler almakta gecikmiş, devletin diğer birimleriyle koordinasyon kurarak olayları önleme yönünde yeterli çabayı sarf etmemiştir. Bir çok bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olan Federasyonun ve Bakanlığın olayların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaması, medya aracılığıyla psikolojik hazırlıklar yapmaması anlaşılamamıştır.



Takımlar sahaya çıkmaya korkar hale gelmiştir. Kamuoyunda 'devletin olaylara tümüyle el koyması için daha vahim olayların olması mı beklenmektedir?' sorusu sorulmaktadır. Sporda siyaset artmıştır. Adeta spor siyasete alet edilmektedir. Hızla önlem alınmadığı takdirde, Doğu ve Güney Doğu illerinin takımlarına yönelik benzer hareketlerin yapılması, olayların bu illerdeki futbol maçlarına da yayılması ihtimali artacaktır.''

Önergede, olayların daha da genişlememesi, olumsuz örnek olmaması, sorumluların ortaya çıkarılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.