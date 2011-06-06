Bahçeli Diyarbakır'da konuştu: Anadilde eğitim karnınızı doyuracak mı?

T24

'Sizden oy istemeye gelmedim'

'Kız aldık kız verdik'

'Kimse bu ülkenin ötekisi değil'

'Washington'dakiler benden çok sevmez'

'Anadilinize saygımız var ama'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da, ''Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim herşeyimizsiniz. Gönlümüzdesiniz, dilimizdesiniz. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler benden daha çok anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez'' dedi.Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:Diyarbakırlı kardeşim nifak saçanlardan yoruldum diyorum. Ses ver Diyarbakır, sesime kulak ver Türkiye. Diyarbakırlı vatandaşım istismara, fitneye çare arıyor.Sizden oy istemeye gelmedim. Dertleşmeye, sorunlarınızı dinlemeye, hasret gidermeye geldim.Başbakan Erdoğan’ın ektiği fitne tohumlarını çürütmeye geldim. Sivas-Gavur Dağı hattını yerle bir etmeye geldim.Bin yıllık kardeşliği ayakta tutmak ve sonsuza kadar yaşatmak için aranızdayım. Bin yıllık kardeşliği, yaşamak ve yaşatmak için aranızdayım. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Cephelerde birlikte savaştık. Hep beraber emparyelist nifaklara direndik. Kız aldık, kız verdik. Sıla özlemini hep beraber duyduk. Dokunan kilimlere kardeşliğimizi oya gibi işledik. Adımız bir, acımız bir, anamız bir oldu. Birlikte büyüdük Türk milleti olduk.Bu büyük milletin adı Türk milletidir. Milletimiz kopmaz bir bağ ile bağlıdır. Anamızın dili, inancımız, doğduğumuz yer ne olursa olsun biz Türk milletiyiz. Herkesi Cenab-ı Allah’ın kutsal bir emaneti olarak benimsiyoruz.Herkesi bir gördük ve beraber kabul ettik. Türk milletinin hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir. Bu ülkenin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Siz bizsiniz, biz de siz.Bölücü PKK’ya inat ayrımız, gayrımız yok. Bölünmüş Türkiye’nin denklemini kuranlara siz bakmayın. Yıkım projesinin etnik taraflarına inanmayın.Siz Türk milletinin eşit, yeri doldurulamaz fertlerisiniz. Washington’dakiler sizi benden çok sevemez, Brüksel’dekiler sizi benden daha iyi anlayamaz.Bizim ne verecek bir çakıltaşımız, ne de vazgeçeceğimiz bir insanımız vardır. Türk milletini topla tüfekle yenemeyeceğini anlayanlar bizi içten dağıtmayı amaçlıyor. Türk milleti için göç edecek diğer bir toprak parçası yoktur. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almaya çalışıyorlar. Ama asla başarılı olamayacaklar. Türk milletini sonsuza kadar var edeceğiz.Her zamankinden daha çok uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz. Anadilinize saygımız vardır ama hepimizin asıl meselesi işsizliktir, yoksulluktur. Ana dili anayasaya koyunca karnınız doyacak mı? Birlikteyken çözülemeyen sorunlar ayrılınca nasıl bitecektir. MHP’yi kardeş kavgasının tarafı yapmaya uğraşıyorlar. Biz kavgadan sonuna kadar uzak kalacağız.13 milyona ulaşan yoksulumuz canımızı yakmaktadır. Diyarbakırlı esnafımız siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır. Diyarbakır’ın her semtine yoksulluk saltanat kurmuştur. Diyarbakır’ın her hanesini işsizlik perişanlık harap etmiştir."