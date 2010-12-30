-BAHÇELİ DİYARBAKIR ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da hizmet birimlerinin iki dilli levhalarla gösterildiği belediye başkanlığını ziyaret etmesi son dönemde bölünme senaryolarıyla sahneye çıkan etnik bölücülere cesaret veren esef verici bir gelişme olmuştur'' dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Partisinin grup toplantısında ''demokratik özerklik, iki dilli hayat ve belediyelerde ikinci dilin kullanılması tartışmalarının gölgesinde gerçekleşecek Diyarbakır ziyaretinin önem kazandığını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün anayasal konumuna ve yeminine uygun olarak bu konularda gereken hassasiyeti göstermesine'' yönelik beklentilerini açıkladıklarını anımsattı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da hizmet birimlerinin iki dilli levhalarla gösterildiği belediye başkanlığını ziyaret etmesi son dönemde bölünme senaryolarıyla sahneye çıkan etnik bölücülere cesaret veren esef verici bir gelişme olmuştur'' ifadelerine yer verdi. Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından ''tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet anlayışını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceği'' yönünde açıklama yapıldığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti: ''MGK toplantısına başkanlık eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamu tüzel kişiliği olan ve iki dilli isim levhalarının bulunduğu Diyarbakır Belediye Başkanlığını ziyaret etmesiyle bu açıklama delinmiş ve hükümsüz hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu esef verici tutumu etnik bölücülere yeni bir cesaret kaynağı olmuş ve Başbakan'ın PKK açılımı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki rol paylaşımının devam ettiği ortaya çıkmıştır. Bu gelişme, ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki bütçe müzakereleri sırasında yaptığı konuşmada bu konuda söylediklerinin durumu kurtarmayı ve herkesi idare etmeyi amaçlayan içi boş sözler olduğunu bütün açıklığıyla göstermiştir. Bu durumu kınadığımızı ve Türk milletini aldatmaya yönelik bu ilkesiz ve içten pazarlıklı siyasetin Türkiye'nin hayrına olmayacağını bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha duyurmak isterim.''