-BAHÇELİ: DEVLETİN VALİSİ OLMAKTAN ÇIKMLIŞLAR ÇORUM (A.A) - 05.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümeti eleştirerek, ''Van, Şırnak, Yüksekova, Diyarbakır'da ayaklanma provaları yapıldı. İstanbul'da molotof kokteylleri patladı. Buralarda devletin valilerini, devletin kaymakamlarını görmek olanaksız. Buralarda devletin valisi olmaktan çıkmışlar AKP'nin yedek il başkanı olmuşlar'' dedi. MHP lideri Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da halka hitap etti. Bahçeli, Kars ve Iğdır'da başlatmış oldukları seçim gezilerini sürdürdüklerini belirterek, medya kuruluşlarının ambargosu nedeniyle kendilerini anlatmak amacıyla belde belde, ilçe ilçe, il il gezerek çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomik ve sosyal sorunlar olduğunu ifade eden Bahçeli, işsizlik, yoksulluk ve asayişsizlik sorunun da milleti ciddi anlamda etkilediğini söyledi. İnsanlarının işsizlik, yoksulluk ve geleceğe dair endişeleri nedeniyle ilçelerinden, beldelerinden ayrılarak büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Bahçeli, bunun birçok sorunu beraberinde getirdiğini vurguladı. Hükümetin ülkeyi iyi yönetemediğini öne süren Bahçeli, sabah 06.30'dan gece yarılarına kadar Recep Tayyip Erdoğan dizileriyle Başbakanın hayali bir Türkiye'yi anlatmaya çalıştığını, aslında halkın Başbakan'ın anlattığı gibi müreffeh bir yapıda olmadığını savundu. Türkiye'nin, beka sorununun da tartışmaya başlandığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Türkiye'de bin yıllık kardeşlik sorgulanmaya başlandı. 9 yıllık hükümetleri döneminde terör tavan yaptı. Van, Şırnak, Yüksekova, Diyarbakır'da ayaklanma provaları yapıldı. İstanbul'da molotof kokteylleri patladı. Buralarda devletin valilerini, devletin kaymakamlarını görmek olanaksız. Sadece polisler peşmerge kılıklı kişilerle karşı karşıya kalmışlar. Bu sorun Türkiye'yi ciddi şekilde tehdit ediyor. Buralarda devletin valisi olmaktan çıkmışlar, AKP'nin yedek il başkanı olmuşlar. Polislere tokat atılıyor, linç ediliyor, şehit ediliyor. Başbakan buna göz yumuyor. Cumhurbaşkanı ise sessiz kalıyor. Türkiye yanıyor senin Avusturya'da ne işin var.'' Başbakan Erdoğan'ın iktidar olduktan sonra Milli Görüş gömleğini çıkararak, bir tişört giydiğini ifade eden Bahçeli, ''Ön tarafında Avrupa Birliği, arka tarafında da Amerika Birleşik Devletleri yazıyor'' dedi. Bahçeli, bugünkü siyasi iktidarın yıprandığını öne sürerek, üçüncü kez iktidar olmak için oy istememesinin ülkenin hayrına olacağını kaydetti. 9 yıllık AK Parti hükümeti döneminde ülkenin önemli iç ve dış tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını savunan Bahçeli, Türkiye'nin şu anda birliği, dirliği yaşamaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın yeni bir anayasa isteğini sürekli gündeme getirdiğini dile getirerek, ''Yeni Anayasa'da gizli gündemin yoksa emrindeki televizyon ve gazetelere ilan verirsin, yeni Anayasa'nın içerisinde neler olur bunu vatandaşlarımızla hep birlikte görürüz'' dedi. Burada vatandaşlara da seslenen Bahçeli, ''2001-2011 yıllarını mukayese et, eğer Türkiye'deki işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik ortadan kalkmışsa, 12 Haziran'da AKP'ye oy verebilirsin. MHP olarak bu yeni dönemde iktidara talibiz. Kadrolarımız, heyecanımız, çalışma şeklimiz ve enerjimizle bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. 100 temel sorun belirledik ve bunların çözüm önerilerini ortaya koyduk. Oluşturacağımız toparlanma ve onarım hükümeti ile ülkenin sorunlarını çözeceğiz'' diye konuştu. Bahçeli, hazırladıkları seçim beyannameleri ile ülkenin sorunlarına vakıf olduklarını belirterek, bu sorunların çözümü ve ülkeyi daha iyi yerlere getirmek için vatandaşlardan oy istedi. Son günlerde kamuoyu araştırmalarının yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, bunun bir aldatmaca olduğunu öne sürdü. Türkiye'de 18 milyona yakın yoksulun, gelir dağılımı adaletsizliğin, ülkedeki yolsuzluğun en üst seviyeye çıktığı bir dönemde Türk milletinin AK Parti'ye gereken ''tokadı'' atacağını söyleyen Bahçeli, ''Bu hükümet yılmıştır, yorulmuştur. Bu hükümet kendi içinde yıkılmıştır. Üçüncü defa iktidar olmayı istemek boş bir hayaldir'' ifadesini kullandı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın 40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkamayacağını söylediğini belirterek, ''40 haramiler filmini izlemişsinizdir. 40 haramiden bir AKP çıkmıştır'' dedi. Bahçeli, daha sonra geçtiği Alaca ilçesinde, havai fişeklerle karşılandı. Burada partisine ve adaylara oy isteyen Bahçeli daha sonra Sungurlu'da da halka hitap etti.