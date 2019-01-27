Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul zilletin altında olursa milli bekamız tehlike altında olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'un önemine dikkat çekerek "Cumhur İttifakı İstanbul’da güçlü olmalıdır. İstanbul zilletin altında olursa milli bekamız tehlike altında olacaktır. Zillette gelecek yoktur. Cumhur İttifakı zilletti silip sökecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli "Zulüm 1453’te başladı diyenlerle hesabımız vardır. 31 Mart'ta kaos planı yapanlardan sorulacak hesabımız vardır. Ddağınık olursak, enerjimizi içimize harcarsak bu hesabı nasıl öderiz?" dedi.

Partisinin İstanbul teşkilatına hitap eden Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"31 Mart yerel seçimlerine 64 kala İstanbul’dayız. 500 yıla yakın bir süre Türklüüğn başkenti ve hükümdarlık merkezi olmuş bu şehrin önemi bizim için çok ayrıdır. İnancım odur ki burada yapacağımız her çalışma huzurlu ve müreffeh bir Türkiye’ye başlangıçlık edecektir. Burada elde ecedeğimiz siyasal sonuçlar moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

İstanbul Türkiye’nin özetidir, özelidir, öz güvenidir. Ev ev, semt semt, sokak sokak mahalle mahalle milletimizin sahibi olduğu tüm zenginliklerini barındırmaktadır. Aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her siyasi zemin, Türkiye genelinde karşımıza çıkacak tüm zorlukları aşmada heyecan verecektir. Görevimiz ağırdır, büyüktür, tarihidir.

"İstanbul muazzam bir fethin mirasıdır"

İstanbul’da hak ettiğimiz siyasi mevkiye gelmek, şeytanın bacağını kırmak ertelenemez bir amaçtır. Kıt imkanlarla boğuşuyorsunuz ama davamızı bir adım daha ileri taşımaktan vazgeçmiyorsunuz. Dayanılmaz zorlukların farkındayım. Aynı zamanda yan gelip yatanları, dedikodu yayanların, engel oluşturmaya çalışanların dönen tekere çomak sokanlara izin vermiyorsunuz. Hepinize müteşekkirim. Ancak mevcutla yetinemeyiz, miras yedilere benzeyemeyiz, yerimizde sayamayız, hesabi davranamayız.

Halimize şükretsek bile hedeflerimizin gerisine düşemeyiz. İstanbul muazzam bir fethin mirasıdır. Bunu bilmek buna müstahak olmak sadece görev değil, tarihi mükellefiyettir. Tarihin en büyük Türk kentinde fetih ruhuna sahip olmadıkça ne yapsak beyhudedir.

"İstanbul biziz, biz İstanbul'uz"

Gücümüze güç katmamız, yürüyüşümüze sürat eklememiz ortak gayemiz olmalıdır. Buna duyarsız kalamayız. İstanbul, İslam medeniyetinin yüz akıdır. Her karışında şehidin hatırası vardır. Her köşesinde camilerden yükselen ezanları, burçlarında dalgalanan umutları, yüksek bir ahlakı vardır.

Bu kentte gemiler karadan yürütülüp, yıkılmaz denen surlar yıkılmışsa, imkansız görünen ne varsa büyük çabayla üstesinden gelinmişse aynısını biz niye yapamayız. Sevdalısı olduğumuz bu kentte niye geriye düşelim? Niye arzuladığımız seviyede olmayalım? MHP’nin diriliş ve şahlanışına niye imza atmayalım. Çevresine kötümserlik aşılayanları kenara itersek önemli mesafeler alırız. Biz İstanbul’un surlarına tırmanıp üç hilali diken Ulubatlı’nın torunuyuz. Fetih neslinin son halkasıyız. İstanbul biziz, biz İstanbul'uz. Hepimiz Türkiye'yiz, hepimiz büyük Türk milletiyiz.

"Zulüm 1453’te başladı diyenlerle hesabımız vardır"

Zulüm 1453’te başladı diyenlerle hesabımız vardır. 31 Mart'ta kaos planı yapanlardan sorulacak hesabımız vardır. Ddağınık olursak, enerjimizi içimize harcarsak bu hesabı nasıl öderiz? Goybet günah değil mi, aynı zamanda dava adamı, insan azmanı olunmaz. Bu terazi bu sıkleti çekmez. Ülkücülük hayat boyu devam eden tek taraflı sevda sözleşmesidir.

Boş işlerle geçirecek vakit yoktur. Ne bir olacağız ya da günümüz heba ve israf edeceğiz. Ya adam gibi olup davamızı taşıyacağız ya da yatağından taşan ırmaklar gibi saçılıp gideceğiz.

"MHP İstanbul'dadır, büyüyecek, güçlenecektir"

Günlük hesapların peşinde koşmayan, davamızı İstanbul’a yaymayı kafasına koymuş yüksek vasıflı insanlarla hedefimize ulaşacağız. Bunun da kuvvetli bir teşkilatlanmayla olacağı açıktır. Bu erdemi gösterebilecek olanların MHP’nin özlediği siyasal yükselişe ve İstanbulluların özlediği günlere ulaştıracağından eminim. MHP İstanbul’da vardır, büyüyecektir, güçlenecektir. Bu yükselişe hiç kimse mani olamaz. Bu yükselişi hiç kimse kesemez, engelleyemez.

İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun şekilde uzlaşmaya vardık. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Sayın Binali Yıldırım’dır. Artık İstanbul’da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul’da yerel düzeyde biraz dokunsun. Arayışımız bu yöndedir.

"Cumhur İttifakı zilleti silip sökecektir"

Kendi adaylarımız için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapacağız. Büyükşehir ve ilçe meclislerinde etkin olmalıyız. Cumhur İttifakı İstanbul’da güçlü olmalıdır. İstanbul zilletin altında olursa milli bekamız tehlike altında olacaktır. Zillette gelecek yoktur. Cumhur İttifakı zilletti silip sökecektir.

Cumhur İttfakı'nın 24 haziran’da aldığı sonuçların 31 Mart’ta tahkimini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak belirledik. 4 ayaklı stratejimize 2 ana siyasi hedefimizi belirledik ve paylaştık."

Venezuela mesajı

Venezüella'daki tüyler ürpertici feci olayları görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump, seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajı ile devirmeye kalkmıştır. Bu haydutluktur, darbeciliktir, despotluktur kanunsuzluklarla hüsran verici bir ilkelliktir.

Trump yarın sabah kalktığında canını sıkan bir devlet ya da hükümet başkanı ile ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır? Trump'ın, Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Maduro teslim olmamalıdır.

1881 adet Atatürk hakkındaki kitabı 2500 liradan satanların beka sorunu değil, ballı kaymaklı ticaret sorunu vardır. Bu sorunu da alavere dalavere ile çözmüşlerdir.