Bahçeli'den şehitler için taziye mesajı: Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van ve Siirt'ten gelen şehit haberlerine ilişkin yayınladığı taziye mesajında, "Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur.Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Van'da düşen keşif uçağında bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu hayatını kaybetti. Siirt'te ise operasyonda ağır yaralanan iki polis hayatını kaybetti. Şehit haberleri sonrası taziye mesajı yayınlayan Bahçeli şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz yeni bir kara haberle sarsılmıştır.

Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na çarparak kaza kırıma uğramıştır.

Bu kapsamda bir felaket yaşanmıştır.

Söz konusu keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi kahraman emniyet mensubumuz şehit düşmüştür.

Bir diğer kahredici olay da Siirt’te vuku bulmuştur.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu” çerçevesinde, teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki Özel Hareket Polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır.

Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum.

Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum.

Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır."