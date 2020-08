Bahçeli'den, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a Ayasofya yanıtı: Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde haysiyet imhası yaşamışlardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" ifadeleri kullananan Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk ve tek yazarı olan Orhan Pamuk'a, "Kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır" diye yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Bir yazar müsveddesinin, 'Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir' ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış 'Pamuk' soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır.



Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde hamiyet ve haysiyet imhası yaşamışlardır. 'Osmanlı hukuku Cumhuriyet hukukunun yerine geçti' diyen sözde akademisyenler de aslında cehaletlerinin ve ideolojik taassuplarının kurbanı olmuşlardır.



İnanç hakkı insan hakkıdır. Bunu tasdik ve tasvip etmeyen insanlık değerlerine düşmandır. Bunun hilafına her söz, her tavır, her eylem boşluktadır, hukuken de ağır kusurludur."

TIKLAYIN: Orhan Pamuk: Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir