Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifakı bozmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı devam edecek, 2023'te tekrar iktidar olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ayrılacaksın, belki de ayrılma zemini arıyor. Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var” sözlerine, "Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" yanıtını verdi.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin; “Kılıçdaroğlu Olay TV’de ‘İttifakı bozmaya zemin hazırladığınız iddiasında bulundu. Böyle bir niyetiniz var mı?” sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in bir çok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" dedi.

Bahçeli, “Neye bağlıyorsunuz, bozma gayretleri mi?” sorusuna ise, Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı "Telefonlarım dinleniyor" açıklamasına atıfta bulunarak, "Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlemişler demek ki" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin "HDP kapatılsın" çıkışına ilişkin Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılıkları olduğu yorumunu yapmış, "O zaman senin bu ittifakta ne işin var. Ayrılacaksın, belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var" demişti.

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