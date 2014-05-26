Bahçeli, Demirel'in önerisine uyacak; Cemil Çiçek ile görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin üzerinde uzlaşma sağlanması için "çatı aday" formülü çerçevesinde başlattığı temas turunda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in önerisi üzerine, bugün TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşecek.

Bahçeli'nin daha önce görüştüğü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in önerdiği isimler arasında Cemil Çiçek'in yer almış olması, bu görüşmeyi daha ilginç bir hale getirdi.

Aydın Hasan’ın milliyet.com.tr’deki haberine göre, Bahçeli, "çatı aday" formülü çerçevesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçeli; daha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmüştü. Bahçeli, bugün 17.00'de Cemil Çiçek'i ziyaret edecek. Demirel'in, Bahçeli'ye çatı adayı olarak bir ismin üzerinde uzlaşma sağlanmasının zor olacağını söylediği kulislere yansımıştı.

Demirel'in Bahçeli'ye aday olarak iki ismi önerdiği; bu iki ismin de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek olduğu belirtilmişti.