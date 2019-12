-BAHÇELİ: DEĞİŞİKLİKTE ERDOĞAN'IN 2 GİZLİ GÜNDEMİ VAR KONYA (A.A) - 04.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Anayasa değişikliğinin içinde milletin geleceğini karartabileceği kaygısı taşıdığımız 2 tuzak, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 gizli gündemi ve niyeti vardır'' dedi. Konya Hükümet Meydanı'nda konuşan Bahçeli, 29 madde içinde 2 madde dışındakilerin hep süsleme maddesi olduğunu savundu. Anayasa değişikliği içinde milletin geleceğini karatabileceği kaygısı taşıdıkları 2 tuzak olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları söyledi: ''Bu değişiklikte Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 gizli gündemi ve niyeti vardır. Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu Anayasa değişikliği sırasında 17 Nisan 2010'da bir televizyon kanalında, 'Doğrusu bu Anayasa değişikliği sürecini aynı zamanda bizim milli birlik ve kardeşlik projesiyle alakalı' diyor. 'Bunu önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. İşin bir de bu boyutu vardır. Bununla orada uzun vadede atacağımız adımların önü açılıyor' diyor. Bunu bir şifre olarak kime mesaj gönderiyor. PKK ile işbirlik içinde bulunduklarıyla bu mesajlaşmayı yapıyor. Yani diyor ki, 'Acele etmeyin, bir açılım projesini uygulamaya koyduk. Muhalefete karşı her şeyi yapabilme kudretim kendimde yok. Onun zaman içinde bazı adımlarla sizin hedeflerinizle, AKP'nin hedeflerini buluşturmaya çalışıyorum' diyor. İşte gizli gündemle iki tuzakla bu anayasa değişikliğiyle milletin huzuruna çıkıyor.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini, yargıyı ele geçirmek, böylece gelecekte yargılanmaktan kaçmak için hazırlattırdığını iddia eden Bahçeli, hükümetin gerçek niyetinin Türkiye'nin bölünmesin yol açan terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasıyla ona yeni yol haritaları çizen, ''bağımsız Kürdistan'' devletinin kuruluşuna hukuki zemin hazırlayan bir Anayasa hazırlamak olduğunu savundu. -''GİTTİĞİ HER YERDE BİR İSMİ İSTİSMAR EDİYOR'' Bahçeli, Erdoğan'ın her gittiği yerde bir ismi istismar ettiğini ileri sürerek, ''Sivas'a gidiyor Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Diyarbakır'a gidiyor Ahmet Kaya'yı istismar ediyor. Meclis'e geliyor 12 Eylül döneminde idam edilerek şehit olmuş bir kardeşimizin son mektubunu okuyarak ağlıyor. Karşısında yağmur yağsa gözü yaşlanan bir başbakan yardımcısı var o da ağlamaya başlıyor. Sonra AKP'li vekiller bakıyor ki başbakan ağlıyor, sulu gözlü başbakan yardımcısı var o da ağlıyor. Güya milliyetçi hareketi içinden vurmaya çalışacaklar. Bu idamlar gerçekleştirilirken siz neredeydiniz Recep Tayyip Erdoğan. Bizim tespitimize göre idamlar yapılırken sen İETT Spor'da top oynuyordun, Kasımpaşa'da omuzu düşük, sözde delikanlı gibi dolaşmaya başlıyordun. Şimdi kalkmışsın ülkücelere zaman zaman geliyor 'Bunlar kafatasçı, bunlar kanla besleniyor' diyor ama Konya'da da 'ülkücü kardeşlerim' diyor. Hangisine inanacağız.'' -36 ETNİK GRUP TARTIŞMASI- Bahçeli, Erdoğan'ın 36 etnik gruptan bahsedip, bu grupları tahrik ettiğini ileri sürerek, şöyle devam etti: ''Kendisinden de örnek veriyor. 'Benim eşim Arap'tır, ben de Batum'dan gelen bir Gürcüyüm' diyor. Sonra 36 etnik unsuru tahrik ediyor. Yapma sayın Başbakan bu doğru değil. Bu millet kardeşçe yaşıyor. Osmanlı'nın çöküşüyle de Balkanlardan Kafkaslardan gelen dalga dalga insanlarımız var. Cumhuriyet döneminde kaynaşmışlar, yuva kurmuşlar, komşu olmuşlar. Bunları niye böyle 36 etnik grupla tahrik edip bölmeye çalışıyorsun? Bunun ne faydası var? Sen kendinden niye örnek veriyorsun? O zaman sorarlar; oğlun Bilal'e gelecekte ne diyeceğiz? Anası Arap, babası Gürcü peki Bilal ne?'' Başbakanın Alparslan Türkeş'in yaşasaydı referandumda 'evet' oyu kullanacağını yönünde söylemlerde bulunduğunu anımsatan Bahçeli, ''Yani rahmetli başbuğumuz yaşasaydı bu ihaneti farkedemeyecek, gizli gündemi anlayamayacak, kurduğun tuzakların farkında olmayacak öyle mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına takılan bazıları gibi o da 'evet' mi diyecek zannediyorsun?'' diye konuştu.