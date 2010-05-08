Bahçeli: Değişikliklere evet diyenler vebal altına girmiştir

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Değişiklere 'evet' oyu verenler, tarih ve millet önünde vebal altına girmiştir ve bundan sonra yaşanacak gelişmelerin sorumluklarını da bu yanlış tercihleriyle üstleneceklerdir" dedi.





Bahçeli, yazılı basın açıklamasında, anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını hatırlatarak, yeni bir siyasi sürecin başladığını belirtti.





"Bu aşamadan sonra AKP çoğunluğunun onay verdiği AKP Anayasası hakkındaki hükmü milletin doğrudan iradesi verecektir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Türkiye'nin önündeki bu gerilim ve çatışma yüklü yeni dönemin baş aktörü de ve sorunların kaynağı da geride kalan yıllarda olduğu gibi Adalet veKalkınma Partisi ile teslimiyetçi kadroları olacaktır" görüşünü savundu.





Türkiye'nin anayasa değişiklikleri süreci ile "oyalandığını", bunun "talihsizlik" olduğunu ileri süren Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:





"Başbakan Erdoğan'ın demokrasi, hukuk, özgürlük, değişim ve milli irade gibi sahte ambalajlar arkasına saklamaya çalıştığı gerçek niyetleri ve gizli gündemi ise anayasa değişiklik süreci içinde açığa çıkmıştır. Tek başına iktidar imkanlarını geride kalan yıllarda birer birer israf eden Hükümet, Anayasa değişiklikleri ile kafa karıştırmak istemektedir. Başbakanın ikinci amacı, yedi buçuk yıllık vurgun, soygun, yolsuzluk ve talan döneminin hesabından kurtulmak için AKP'nin lekeli geçmişine uyarlanmış güdümlü bir yargı yapılanmasını oluşturmaktır.





Üçüncü amaç, etnik bölücülüğü anayasal suç olmaktan çıkararak önünü açmak, PKK açılımının ilerletilmesinin Anayasal altyapısını ve kılıfını hazırlamaktır. Bu kapsamda, Başbakan Erdoğan'ın hayali olan otuz altıya bölünmüş Türkiye'yi gerçekleştirmek için kendisini önleyecek hukuki engellerin 'birinci anayasa paketiyle' ortadan kaldırılmasıdır. Başbakanın dördüncü amacı, önceki uygulamaları tecrübeyle sabit bir oyunu tekrarlamak suretiyle gerilimler üzerinden toplumu cephelere ayırmak, çatışmaylaoluşacak kamplaşmadan siyasi yığınak oluşturarak seçime kadar gidebilmektir. Beşinci amacı ise Anayasa değişiklik tekliflerinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını müteakiben işleyen süreçte gidilecek referandumun sonuçlarına göre seçim kararı verebilmektir."







'Sorumluluğu üstlenecekler'







Bahçeli, değişiklere "evet" oyu verenlerin, "tarih ve millet önünde vebal altına girdiğini ve bundan sonra yaşanacak gelişmelerin sorumluklarını dabu yanlış tercihleriyle üstleneceğini" savundu.





İktidar partisinin, "oylamada fire vermemek için her türlü baskı vetesir imkanlarını kullandığını" ileri süren Bahçeli, "Bağlılıklarında tereddüt ettiği partisine mensup vekillerin tercihlerine ipotek koymuştur. Değişiklik maddelerinin geçemeyeceğine dair derin kaygılar yaşayan ve kendi milletvekillerinden her oylamada kuşku duyan AKP grubunun, bazı maddelerin kabulünden sonraki taşkınlıkları ise tam bir ahlak zafiyeti ve siyasi çürümüşlük olarak sahiplerinin alnına kara bir leke olarak çalınmıştır" iddiasında bulundu.







'CHP'li vekiller iradelerini gösteremedi'







CHP'nin ise "görüşmelere katılarak görüş bildirmesine rağmen oylamalara girmeyerek milletvekillerinin iradelerini göstermelerine imkan tanımadığını" belirten Bahçeli, değişikliklerin "büyük bir aceleyle müzakere edildiğini, gerek kamuoyu nezdinde gerek yüce Meclis çatısı altında yeterince tartışma ve yorumafırsat verilmeden" çıkartıldığını öne sürdü.







'Müzakere şartları oluşmadı'







Bahçeli, "demokratik bir anayasanın hazırlanmasına yönelik geniştabanlı, tartışmaya, görüşmeye ve uzlaşmaya açık müzakere şartlarının oluşmadığını ve AK Parti'nin de bu şartları hazırlamaktan ısrarla kaçındığını" savunarak, bunun partilerinin bu süreçteki kararında "belirleyici amil" olduğunu belirtti.





Toplumsal uzlaşmayı temsil etmesi gereken anayasa değişikliklerinin bu haliyle daha onaylanmadan "kavganın, ayrışmanın ve kutuplaşmanın vasıtası haline geldiğini" öne süren Bahçeli, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:





"Şimdi Türkiye'nin karşısında Cumhurbaşkanının onayını müteakip işleyecek olan iki aylık süreç ve sonrasında yapılacak halk oylaması vardır.TBMM'deki görüşmeler esnasında AKP Anayasası'na karşı çıkan, iktidar partisi milletvekillerini yöneldikleri hatalı yoldan dönmeleri için başarılı bir siyasisınav veren Milliyetçi Hareket, önümüzdeki süreçte de doğruları milletimizeanlatmakta hazır ve kararlıdır."