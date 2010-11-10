-BAHÇELİ DE TWITTER'DA ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçmenlerine internetteki sosyal ağlardan seslenmek üzere Twitter hesabı açtı. Türkiye'de kullanıcı sayısı her geçen gün artan ve siyasiler için de seçmenlerine ulaşmak üzere yeni bir olanak yaratan sosyal paylaşım sitelerini kullanan liderler arasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Twitter'da ''dbdevletbahceli'' kullanıcı adıyla bir hesap açan Bahçeli, ilk üç mesajında şunları kaydetti: ''-Çağın teknolojik gelişimine uyarak düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için açtığım Twitter sayfasına hoşgeldiniz. Sevgi ve Saygılarımla. -'2023 Yükselen Ülke: TÜRKİYE' hedefine varmak için 24, 25. ve 26. yasama dönemlerini kapsayan 12 yıllık tek başına MHP iktidarına var mısınız? -Görüşlerimin temelinde ''Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben'' ilkesi olacaktır.''