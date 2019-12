-BAHÇELİ: DARBELERE HEVES EDİLMEMELİ BAYAT (A.A) - 05.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarların seçim yoluyla değişmesi gerektiğini belirterek, ''Seçimler yoluyla iktidarlar belirlenmelidir ve seçim dışında hiçbir ara rejime, darbelere heves edilmemelidir'' dedi. Bahçeli, seçim gezileri çerçevesinde geldiği Çorum'un Bayat ilçesinde halka hitap etti. Bu seçimlerin milletin geleceği için önemli olduğunu belirten Bahçeli, ''Bu seçim sizler için bir kader anı olacaktır. Bu seçim, sizlerin bir karar anı olacaktır ve bu seçimlerde yol kavşağına gelmiş bir Türkiye'de temel tercihlerinizi bir kez daha ortaya koymuş olacaksınız. Bunun için seçimlere katılım ne kadar fazla olursa, o seçimler ne kadar sağlıklı ve güvenli olursa milletimizin yarınları için hayırlı olacaktır'' diye konuştu. Seçmenlerden oyunu kullanmasını isteyen Bahçeli, ''Millet iradesini temsilen sandık başına giderek tercihinizi, aklınızın süzgecinden geçirerek, vicdanınızın sesinden geçirerek oylarınızı ortaya koymanızdır. Onun için bu seçimleri önemsiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'yi karış karış dolaşarak fikirlerimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz ve onlara inandıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki vatandaşlarımız neler yapacağımızı bilsinler. Verecekleri kararlara yardımcı olmak istiyoruz'' dedi. Bahçeli, dokuz yıldan bu yana AK Parti'nin Türkiye'yi yönettiğini belirterek, ekonomik ve sosyal konularda iyileşmenin olmadığını öne sürdü. AK Parti'nin Türkiye'nin gerçekleri yerine kendi hayallerini anlattığını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Halkı da bu hayallere inandırarak bir Türkiye tablosu çiziyor. Vatandaş, sabahın 06.30'undan gece yarılarına kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemesine rağmen yaşadığı gerçeklerle sayın Başbakan'ın anlattıkları arasında bir fark olduğunu görüyor ve hissediyor. Onun için bu seçimlerde ülkemiz bir yönetim değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Ve bunu yapmaya sessiz görünse de kararlı gözüküyor. Türkiye'nin temel sorunları, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, asayişsizliktir ve etnik temelde bölücü faaliyet hızla devam etmektedir ama bunların içinde sizi en fazla üzen, geleceğinizi karanlık gösteren işsizliktir, yoksulluktur. Bugün ülkemizde 6 milyon işsiz vardır, bunların yüzde 22'si genç işsizdir. Türkiye'de bugün 8 milyona yakın açlık ve yoksulluk sınırının altında insan vardır. Geçimini sağlayamayan binlerce insan çareyi göçte arıyor. Büyük şehirlere doğru akınlar var. Nüfus artışının yanında iş bulamayan binlerce insanımız işsizler kervanına katılıyor ve bunlar da çareyi büyük şehirlere, metropol kentlere giderek çıkış yolu arıyor. Göçle birlikte büyük şehirlerimizde büyük bir asayişsizliğin ve çarpıklığın ortaya çıktığını görüyoruz.'' -''SUÇ ORANLARI ARTIYOR''- MHP Genel Başkanı Bahçeli, bütün bunların, Türkiye'de toplumsal yönden önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına fırsat verdiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bugün suç oranları artıyor. Gasp, hırsızlık, cinayet, sosyal cinnet, kadına yönelik şiddet karşımıza çıkıyor. Bu böyle devam edemez, etmemelidir. Ülkemizin durumu iyi değildir. Buna bir çıkış yolu bulmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi nereye getirdiğini anlamamazlıktan geliyor. Yaptığı her şeyi çok iyi yaptığına inanıyor. Yandaşlarına, işbirlikçilerine, hanedanlarına sağladığı imkanı, 'ben 70 milyon insana da sağlıyorum' zannediyor. Her gün herkes güllük gülistanlık içerisinde hayatlarını devam ettiriyor zannediyor ama gerçek böyle değil. Onun için bir yönetim değişikliğine, bir iktidar değişikliğine çok şiddetli ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda kararı sizler vereceksiniz, çünkü bu ülke sizin, kararın da sizin olması lazım. O zaman kararınızı nasıl vereceksiniz? 12 Haziran, bunun için iyi bir fırsat. Bir seçim tarihidir ve demokrasinin önemli bir kurumudur. Ülkemizde seçimler yoluyla iktidarlar değişmelidir, seçimler yoluyla iktidarlar belirlenmelidir ve seçim dışında hiçbir ara rejime, darbelere heves edilmemeli, demokrasi içerisinde her türlü sorunu çözebilecek bir kültür seviyesini, siyasi kültür açısından bir seviyeyi yakalamak durumundayız. Onun için 12 Haziran seçimleri önemli bir gündür. 2002 yılıyla 2011 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Türkiye'yi iyi yönettiyse Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi, 'yola devam' edebilirsiniz. Yok eğer memnun değilseniz gereğini yapacaksınız. MHP kadroları olarak iktidara hazırız ve bu desteği de sizden istiyoruz.'' AK Parti hükümetini beceriksizlikle suçlayan Bahçeli, ''Çıraklık ve kalfalık döneminizi gören bu millet, sizin ustalık döneminize nasıl güvensin? Ustalık dönemine nasıl güveneceğiz'' diye sordu. -''AK PARTİ YORULMUŞ, YIPRANMIŞ, TÜKENMİŞTİR''- Türkiye'nin AK Parti tarafından yönetilemediğini, AK Parti'nin yorulduğunu, yıprandığını, tükendiğini öne süren Bahçeli, şunları söyledi: ''Dokuz yıllık süre içerisinde yapmış olduğu yanlışlıkların, yasa dışı faaliyetlerin, yolsuzlukların hesabını verme korkusuyla yine dokunulmazlık zırhının altına saklanmak için iktidar olmak istiyorlar. Bunlara bu fırsatı vermemek lazım. Sayın Başbakan bunun için sona doğru geliyorsun. Siyasi üslubunla, davranışınla, argo konuşmalarınla milleti tahrik edip, muhalefete aşırı derecede hakaret etmenin sana sağlayacağı bir fayda yok. Dokuz yılda bütün özelliklerin ortaya çıktı. Şu an seni özel olarak tanımanın bir faydası da yok, gereği de yok. Çünkü dokuz yıldan bu yana ne olduğun tam olarak anlaşıldı. Bundan sonra da yapacağın bir şey yok. Çünkü işsizliği çözemedin, yoksullukla mücadele edemedin ama 1 Ağustos 2009 tarihinde demokratik açılım zırvası ile bir yıkım projesi ortaya koydun. İşte Hakkari yanıyor, Şırnak yanıyor, Diyarbakır yanıyor, İstanbul'da molotofkokteylleri patlıyor. Orada da PKK'yı iyice cesaretlendirmekten ve siyasallaşmasını artırmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Öyleyse Libya lideri Kaddafi'ye 'çekil' diyeceğin yerde dokuz yılı gözden geçir, ondan sonra siz edebinizle çekilin ki milletimiz bu çekilmeden dolayı gene gerektiğinde sizi iktidara taşımış olsun ama bu gidişatınızın sonu yok. Onun için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Bu iktidar kim olabilir dediğinizde MHP olarak hazırız. 100 soru ve 100 çözümle toparlanma ve onarım iktidarı ile dokuz yılın milli, manevi, bütün tahribatlarını ortadan kaldıracağız. İşsizliği çözecek, yolsuzluğun hesabını soracak bir iktidar olarak hazırlanıyoruz. Yüzde 7 kalkınmayla yılda 700 bin kişiye iş bulmak suretiyle işsizliğe çare bulacağız. Üreten kesime buradan sesleniyorum; 'bir kişiye istihdam yaratacak bir işyeri aç, elini öpmezsem namerdim' diyorum. Çünkü bu işsizlik ve yolsuzluk bir araya geldiğinde göçü de beraberinde getiriyor. Herkesi denediniz, her türlü engele rağmen, her türlü paket uygulamasına rağmen, paket projeleriyle oy avcılığına rağmen bu milletimiz paketi alacak, çünkü onun hakkı helali, vuracak tokadı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tepetaklak götürecek. İnşallah MHP tek başına iktidar olabilecek bir kararlılıkla yürüyor. Çorum'dan da çok kişinin tahmininin üstünde sessiz bir patlamayla MHP'nin iktidarı doğacaktır.'' Bu arada Bahçeli, konuşmasının ardından İskilip, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. İskilip'te Bahçeli'ye İskilip dolması ikram edildi.