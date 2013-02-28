Bahçeli, İmralı görüşmeleri için savcıları göreve çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı görüşmeleriyle ilgili Cumhuriyet savcılarının suskun kalmasını eleştirdi. Bahçeli, "Bunlar oluyorken, Cumhuriyet savcılarının suskun kalması anlaşılır ve kabul edilir gibi değildir" dedi.

İmralı görüşmelerinin basına yansımasının ardından muhalefet partilerinden de açıklamalar geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli savcıları göreve çağırırken, CHP'li Batum, Öcalan'ın hükümete 'sen yapamıyorsun' dediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İmralı tutanakları'nın ortaya çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaparak, "Cumhuriyet savcılarının suskun kalmasını eleştirdi". Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Bunlar oluyorken, Cumhuriyet savcılarının suskun kalması anlaşılır ve kabul edilir gibi değildir.

- İmralı canisinin suflörlüğü altında, Başbakan milliyetçiliği ırkçılık olarak görüp ayaklar altına almakta, Türklüğü ise etnik bir seviyeye indirmeye cüret etmektedir.

- Bugün ülkemizin tek gündemi İmralı'da yatan teröristin ne zırvaladığı, neyi tavsiye ettiği ve neleri istediği noktasında toplanmış ve belirginlik kazanmıştır.

- Kaldı ki İmralı canisi tarafından yazılan mektuplar her şeyin önüne geçmiş, kuryeler telaş ve heyecanla mesajları muhataplarına taşımaya başlamıştır.

- İmralı'dan yazılan mektupların Başbakan tarafından paraf edilerek, çürümüş BDP'li milletvekilleri tarafından Irak'ın kuzeyinden Kandil Dağı'na götürülmesi sözün bitişine ve ihanetin artık her yeri kapladığına kanıt sayılmalıdır.

- İmralı canisi ile örgütü arasındaki diyaloglar, AKP-BDP müttefikliğiyle heyecanla yayılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

- Türk ordusunun peşine düşen ve adeta PKK'yı memnun etmek ve süreç isimli çöküşü güçlendirmek için gün aşırı tutuklamalar yapan savcılar ve hâkimler Türkiye'nin imhaya doğru gittiğini görmezden gelmektedirler.

'Öcalan hükümet, 'Sen yapamıyorsun' dedi

Öte yandan CHP'den de tutanaklara ilişkin bir açıklama geldi. Tutanakta yer alan ifadeleri gündeme getiren CHP’li Anayasa Komisyonu Üyesi Süheyl Batum, “Anayasa konusunda Abdullah Öcalan ve hükümetin ortak anayasa hazırladığını” savunarak, “Bu oyuna izin vermemek için masadan kalkmayacağız. Biz masadan kalkmayınca Öcalan hükümete ‘Hadi ordan sen yapamıyorsun’ dedi ve devreye girdi. Bundan sonra her önerinin Öcalan tarafından mı getirildiğini sorgulayacağız” dedi.