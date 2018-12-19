Bahçeli: Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili \"Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız\" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, genel merkezde gazetecilerle sohbet etti. Bahçeli, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş\'un, yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili \"Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler\" sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

\"Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız.\"