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Politika

Bahçeli: Cumhurbaşkanı kendine çeki düzen vermeli, sonu felaket

"Hiç mi vicdanı sızlamıyor? Kalkmış 550 tane milletvekili… Ne yapacaksın sen Cumhurbaşkanı olarak milletvekilini?"

24 Eylül 2015 13:56

Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bir çeki düzen vermeli, sözlerinin nereye gittiğini iyi anlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Bahçeli şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bir çeki düzen vermeli, sözlerinin nereye gittiğini iyi anlamalı. Ben merak ediyorum, her gün vatanın bir köşesinde bir acı yaşandığında, analar ağladığında, feryatların dillendirildiği bir ortamda evde nasıl uyuyor? Hiç mi vicdanı sızlamıyor? Kalkmış 550 tane milletvekili… Ne yapacaksın sen Cumhurbaşkanı olarak milletvekilini. O bakımdan sonu felaket Sayın Cumhurbaşkanı'nın."

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