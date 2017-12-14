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Politika

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde, dün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi değerlendirildi

14 Aralık 2017 20:25

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde, dün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre zirve toplantısının son derece verimli olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, elde edilen başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Bahçeli, İstanbul’daki toplantıda, İslam ülkelerinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdıklarını teyit etmelerinin, tüm dünyanın da Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağrılmasının son derece önem taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, TBMM\'de grubu bulunan üç partinin bir ortak metinle İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın kararını desteklemeleri de olumlu bir gelişme olarak nitelendi.

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