Bahçeli cuma günü Kılıçdaroğlu ile görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili siyasi partileri ziyaret edecek. MHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin 30 Mayıs Cuma günü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği açıklandı.

MHP 'den yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi herhangi bir muhalefet partisinin siyaset anlayışının ötesinde, Türkiye'nin topyekûn geleceğini ilgilendiren önemli bir husustur. O bakımdan bu konu partimizce her türlü türlü siyasi endişenin, tarafgirliğin, mensubiyetin fevkinde tutulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın huzuruna çıkacak bir çatı adayının özellikleri ve partimizin arayışlarına dair gerekçeler, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından evvelce kamuoyuna açıklanmıştır. Ağustos ayında cumhurbaşkanını halk seçeceğine göre, %43'ün veya bir kişinin istediği cumhurbaşkanı adayının dayatılması, %57'ye saygısızlık olacaktır. O hâlde halkın kahir ekseriyetinin tasvibinin aranması yerinde olacaktır. Cumhurbaşkanının kahir ekseriyetle seçilmesi sayesinde millî mutabakata yakın bir sonuç elde edilmiş olacaktır. Partimizce üzerinde titizlikle durulan husus da bunun sağlanmasıdır. Türkiye'de istikrarı, huzur ve sükûnu, barış ve kardeşliği devamlı kılmanın yolu; yalnız demokrasimizi askerî vesayetten uzak tutmaktan değil, aynı zamanda AKP iktidarının inşa ettiği sivil vesayetten de kurtarmaktan geçmektedir. Bu anlamda cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belirleyici bir rol oynayacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin siyasi birikimini ve Türk devlet geleneğini esas alan girişimleri sonucunda şimdiye kadar hayattaki sivil cumhurbaşkanları ve TBMM Başkanı ile görüşülmüştür. Sayın Bahçeli'nin temas turları siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam edecektir. Genel Başkanımızın bazı siyasi partilere yapacağı ziyaretlere ilişkin program şöyledir:



-Saadet Partisi 27 Mayıs Salı günü saat: 17.00

-Büyük Birlik Partisi 28 Mayıs Çarşamba saat: 11.00

-Demokrat Parti 28 Mayıs Çarşamba saat: 12.00

-Demokratik Sol Parti 28 Mayıs Çarşamba saat: 13.00

-Cumhuriyet Halk Partisi 30 Mayıs Cuma saat: 15.00 (CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında)"