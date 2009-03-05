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Politika

Bahçeli, ‘çök-kalk’a kızdı

MHP lideri Bahçeli, Iğdır'da partisinin belediye başkan adayına destek mitinginde vatandaşlara 'çök-kalk' yaptırılmasını eleştirdi.

05 Mart 2009 02:00

MHP lideri Bahçeli, Iğdır'da partisinin belediye başkan adayına destek mitinginde vatandaşlara 'çök-kalk' yaptırılmasını eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Iğdır’da MHP Iğdır Belediye Başkan adayı Ali Ekber Yeşil'e destek vermek için İstanbul'dan gelen MHP Iğdır Eski Milletvekili Adayı Mikail Göleli’nin, mitingte vatandaşlara ‘çök-kalk’ yaptırmasını eleştirdi.

Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin’in, Iğdır’da milletvekili adayı Mikail Göleli’nin, partililere ‘çök-kalk’ komutu vermesini anımsatması üzerine kısa ve kesin bir yanıt veren Bahçeli, “Kabul edilir değil; olmaz böyle şey. Hemen gereğini yaptık” dedi.

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