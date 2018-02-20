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Bahçeli: Çocuk istismarcıları ya doğduklarına pişman edilmeli ya da darağacını boylamalıdırlar

"Ahlak yoksa beka da yoktur"

20 Şubat 2018 13:47

MHP lideri Devlet Bahçeli, çocuk istismarları ve kadına şiddet ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çocuk istismarı da beka sorunudur. Bunlar ya analarından doğduklarına pişman edilmeli ya da darağacını boylamalıdırlar" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin bir yanda güvenlik tehditleriyle diğer yanda sosyal ve ekonomik tehlikelerle mücadele ettiğini belirterek mücadelelerin sabır ve sebat gerektirdiğini söyledi.

Ahlaki ve siyasi meselelerin soğumaya terk edilmesi durumunda karmaşa çıkacağını söyleyen Bahçeli, beka üzerindeki sis perdesinden rahatsız oldukları gibi, toplumsal ve ahlaki irtifa kayıplarından da rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Ahlak yoksa beka da yoktur" diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismasları herkesi infiale süreklemiştir. Bunu nasıl izah edeceğiz. Çocukları istrismar edilmiş bir ülkenin geleceğinden nasıl bahsedelim... Bu çocuklarımızla ilgil endişe ve şiüphelerimizi dile getirmeyi zaruret görüyorum.

Evlilik yaşıyla ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşan bir ülkenin sonu hüsrandır. Çocuk ve kadınlarımıza kıyılması bizim adımıza utanç vericidir. Bu da bir beka sorunudur, üstesinden gelinmelidir... Nesillerimiz heba edemeyiz çünkü gelecekten tasarruf yapamayız... Allah şahit olsun ki çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz... 

Görünen o ki, istismarlar devam etmekte, kadına şiddet sürmektedir... Kim ki çocukların hakkını ve hukukunu inkar etmeye kalkışıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da darağacını boylamalıdır...

Parti olarak yapılacak her türlü hukuksal düzenlemeye destek vereceğimizi açıklıyorum. Sosyal hayatımızı sapıklardan temizlemek için her türlü adımın atılması gerektiğini söylüyorum.

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Devlet Bahçelidarağacıçocuk istismarı

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