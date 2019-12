-BAHÇELİ: ÇILGIN PROJELERLE GERÇEKLER SAKLANIYOR TURHAL (A.A) - 16.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçime katılan hangi partilerin, AK Parti'den daha iyi ülkeyi yönetebileceğini savunarak "çılgın projelerle" gerçeklerin saklandığını ileri sürdü. Bahçeli, Turhal İlçe Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin çok ciddi iç ve dış tehditlerle karşı karşıya bulunduğu bir ortamda yapıldığını söyledi. ''12 Haziran, Türkiye'nin dokuz yıla yakın bir süredir ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtuluşumuzun günü olacaktır'' diyen Bahçeli, AK Parti'nin milletin beklentilerine cevap veremediğini, sosyal ve ekonomik sorunları çözemediğini ifade etti. Bahçeli, ''Ama diyeceksiniz ki 'dokuz yıl bunlar ne yapmıştır' dediğimizde, Türkiye'nin bölünmesi için elden gelen ne varsa yapmıştır. Yakınlarının, işbirlikçilerin ve hanedanlarının bir eli yağda, bir eli balda olmak üzere mutlu ve huzurlu yaşaması için Türkiye'yi soyup soğana çevirmiştir. O sebepten dolayı bu iktidarın üçüncü dönemi olmamalıdır. Bu iktidara üçüncü dönem iktidarı vermek, çok büyük bir vebal taşır. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'ni biraz dinlendirmekte en büyük görev bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeksizin bu partiden umutlanan ve büyük bir destek vererek iktidar olmasını sağlayan AKP'li kardeşlerime düşmektedir'' diye konuştu. Bin yıllık kardeşliğin, birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin etrafı ateş çemberi oldu, her an Türkiye'ye yansıyabilir, bir bulaşıcı hastalık gibi gelebilir. Onun için çok dikkatli, çok uyanık ve dünyada ve Ortadoğu'da nelerin olduğunun farkına vararak, Türkiye'deki bir takım ayaklanma provalarını, polis kardeşlerimize her gün yapılan saldırıların anlamını ve Türkiye'ye sızmak isteyen yeni terörist dalgalarının gelişini çok iyi görmek lazımdır. İşte görüyorsunuz, 1 Ağustos 2009 demokratik açılım zırvasının, Türkiye'yi nereye getirdiğini artık anlamamak mümkün değil. Habur kapısında davul zurnayla karşılamanın ne anlama geldiğini anlamamak mümkün değil. Böyle olunca bu iktidardan artık kurtulmanın zamanı gelmiştir.'' Hükümetin ''istikrar içerisinde kalalım'' diyerek üçüncü döneme talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Hangi istikrardan bahsediyorsun: Hakkari yanıyor, İstanbul yanıyor. Hangi istikrardan bahsediyorsun. Fakat bütün bunların yanında bir gerçeğin üstü örtülüyor. 'Çılgın projelerler, İstanbul'un yanına iki tane şehir kuracağız' vaatleriyle gerçekler saklanıyor, milletimiz tekrar aldatılıyor. Şu an milletimizin içinde bulunduğu en önemli sorun işsizliktir'' diye konuştu. Böyle bir dönemde bir iktidar değişikliğine ihtiyaç olduğunu öne süren Bahçeli, ''Milletimizin kader anı ile milletimizin kendi geleceğini belirlemedeki karar anı örtüşüyor. İşte böyle bir dönemde 12 Haziran seçimleri büyük önem kazanıyor. Onun için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Efendim bunlar giderse yerine kim gelecek, gelenler ülkeyi yönetebilir mi, istikrar sağlayabilir mi? Seçime katılan hangi parti olursa olsun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha iyi ülkeyi yönetebilir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi de ülkeyi yönetmeye hazır'' ifadesini kullandı. Hilal Kart Projesi hakkında da bilgi veren Bahçeli, Turhallılardan destek istedi.