-BAHÇELİ: ÇİFT YOLDAN BAŞKA HÜKÜMETİN HİÇBİR BAŞARISI YOK AYDIN (A.A) - 27.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''çift yoldan başka bu Hükümet'in hiçbir başarısı yok. Onu da eline yüzüne bulaştırdı. Bölünmüş yol yapayım derken Allah muhafaza Türkiye'yi 36 etnik gruba bölmeye çalışmaktadır'' dedi. MHP Aydın İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Merkez İlçe hizmet binasının açılışına yürüyerek giden Bahçeli, yolda vatandaşları selamladı. Merkez ilçe hizmet binasının balkonundan vatandaşlara seslenen Bahçeli, demokrasinin güçlenmesi, demokratik kültürün yaygınlaşması, millet iradesinin iktidarı belirleyecek tek unsur olması açısından seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bahçeli, seçimlerin yüksek katılımla yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Darbelerle, ara rejimlerle iktidarların oluşması ülkemize fayda getirmedi. Seçim her zaman tercih edilmeli. MHP'ye gönül verenler çok özel durumu olmazsa, mutlaka sandığa gidecek. Giderken eş, dost, komşuyu alacaksınız. Oyunuzu kullandıktan sonra sandığa sahip olacaksınız. 3 tane oyun çalınması en azından 750 bin civarında oy kaybı. Çünkü sandıkta kaybolan oy, gelecek dönemde de kaybolmaya aday oy olarak görülüyor. Başkaları da sandık hırsızlığına gidiyor. Haksız yere başkalarının oyuyla iktidar olmaya çalışıyor.'' -''ÖNCE KENDİ PARTİ PROGRAMINA, HÜKÜMETLERİN PROGRAMINA BAKSIN''- AK Parti'nin 9 yıla yakın süredir ülkeyi yönettiğini ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''58, 59 ve 60. hükümetleri kurdu. Milletimize programında çok büyük sözler verdi. Şimdi kalkıp Sayın Başbakan 2002'den öncesini araştırıp kaşıyacağı yerde önce kendi parti programına, hükümetlerin programına baksın. Neyi vaat etmiş, neyi başarmış? Çift yoldan başka bu Hükümet'in hiçbir başarısı yok. Onu da eline yüzüne bulaştırdı. Bölünmüş yol yapayım derken Allah muhafaza Türkiye'yi 36 etnik gruba bölmeye çalışmaktadır.'' Hükümet'in ''Yandaşlarının, hanedanların menfaatleri doğrultusunda yasa çıkardığını, millete çözüm sunamadığını'' öne süren Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bu iktidar gitmeyecek de kim gidecek? Sayın bakanlar buralara gelip Türkiye'yi toz pembe gösteriyorlar. Size soruyorlar mı, 'İş aş temin ettik mi Aydınlılar?'. Bunlar ekran çocukları olmuşlar, ekran olmazsa hiçbir yerde konuşamıyorlar. Milletle yüz yüze gelme cesaretine sahip değiller. Tesadüfen bir yerde gelirse, 100 korumanın arasında azarlamaktan, hakaret etmekten başka yaptıkları yok. Bu iktidar bu nedenle değişmeli. Yolsuzluklar açısından da incelenmeli. Dün bir at arabasına, bisiklete sahip olamayanlar, şimdi her çocuğunun altında cip modasıyla hava atıyorlar.'' Bahçeli, ülkede cepheleşmenin yaygınlaştığını, toplumsal barışın tehdit altında olduğunu öne sürdü. ''Bu ülkede yaşayan herkes emanettir'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Doğulusu, batılısı Türk milletinin çocuklarıdır. Türkiye'yi etnik temelli bölünmeye, mezhep temeli ayrışmaya götürmek, ülke için hayırlı sonuçlar doğurmaz. Kardeş kavgası başlar, Türkiye'yi yönetenler sonra kaçacak delik ararlar. Bunun için herkes aklını başına almalı. Bunlarda akıl baştan gitmiş, getirmenin tek yolu var, 12 Haziranda öyle bir tokat atın ki sarsılsın, yerinden gitmiş aklı başına gelsin.'' Partisinin azimli ve kararlı bir şekilde iktidara koştuğunu ifade eden Bahçeli, ''(Biz gidersek istikrar bozulur) diyorlar, yalandır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan ayrılırsa huzur, barış, refah gelir''dedi. -MERKEZ İLÇE BİNASININ AÇILDIĞI SOKAK- MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasında partisinin Merkez İlçe hizmet binasının sokak numarasına ve mahalle adına dikkat çekerek, şunları söyledi: ''Cenabı Allah'ın büyük bir lütfu, bunlar burayı açarken, hangi mahallede yer tuttuğunu, hangi sokakta parti binası açtığı bakmamıştır. Bugün bir şeyin farkına varıyoruz. Aydın'ın plakası ne 9, MHP görüşlerinin temeli neye dayanır, 9'a. Hedefimiz ne, 2023 lider ülke. Sokağın adı ne 2023. Mahallenin adı Türkiye'nin kurtuluşuna paralel Kurtuluş... 9 ile 2023'e Kurtuluş Mahallesi'nden gidiyoruz. O sebepten iktidara talibiz. Bizi denemenizi istiyoruz. Terörle, yoksullukla, yolsuzlukla mücadelede, ekonomik refahın artırılmasında deneyin. Herkese tek başına iktidar verildi, sıra MHP'de. 24. dönemde Türkiye'yi toparlamak, 25. dönemde Türkiye'nin atılımı ve gelişmesi için, 26. dönemde 2023'de lider olarak bölgesel ve süper güç olmak için MHP iktidara talip, her yönüyle hazırız.'' Bahçeli, vatandaşlara dağıtılan yardımların devlet kaynaklarıyla sağlandığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Seçim dönemi geliyor, makarnalar, çaylar, kömürler, bazı yandaş süpermarketlerden paketlerle gidecek. Parası sosyal yardım fonu adı altında devletin kaynaklarından. Bir taşla iki kuş vuruyorlar, paketi hazırlayan da zengin oluyor. Adalet ve Kalkınma Partilinin babasının kesesinden ödenmiyor ama Adalet Kalkınma Partisinin yararına kullanılıyor. Yoksul olan kardeşim, kömüre, peynire, makarnaya ihtiyacı olan vatandaşlar... Al, ye, iç, mutluca yaşa ama kimseye teslim olma. Sadaka dağıtan ağalar türedi. Bu insanlara, aracılara, tefecilere fırsat vermeyin. Valiler, kaymakamlar, sosyal yardım fonlarının kullanılmasında birinci dereceden sorumlusunuz. Bu sorumluluğunuzu yerine getirmezseniz, iktidardan, İçişleri Bakanı'ndan, validen hesabı sorulur.''