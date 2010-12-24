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Politika

BAHÇELİ: ''ÇİFT AKTÖRLÜ SENARYO'' ANKARA (A.A)

24 Aralık 2010 15:20

-BAHÇELİ: ''ÇİFT AKTÖRLÜ SENARYO'' ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özerklik tartışmalarını ''Çift aktörlü bir senaryodur'' şeklinde değerlendirdi. Bahçeli, Siteler Merkez Camisinde Cuma namazı kıldı ve esnafı ziyaret etti.  Gazetecilerin özerklik tartışmalarına yönelik sorusu üzerine Bahçeli, Hükümet ile BDP arasında bir rol paylaşımının olduğunu söyledi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle Sayın Başbakanın Anayasa değişiklikleriyle ilgili açılımın gereklerini seçim sonrasında yerine getireceğini düşünüyorum. Ana konuyu gündemden düşürmemek, toplum hafızasında yer etmek ve toplumun bazı kesimlerine de konuyu hazmettirmek için Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Kongresine sanki özel bir mesaj verirmişcesine bir program Türkiye'de uygulanmaktadır. Çift aktörlü bir senaryodur. MHP olarak bunu yakından takip etmekteyiz. İki dilli bir toplumsal hayatı, ne demokratik özerkliği ne de daha ilerki bir süreç olarak 4 parçalı bir bağımsız Kürdistan Devletinin oluşmasında Türkiye ayağının varlığını kabul etmemiz mümkün değildir.''

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