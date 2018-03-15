Bahçeli, CHP'li Çam'ı yaralayan vekilleri uyardı: MHP, kavgaların partisi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu’nda seçim ittifakı yasası için yapılan görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ı kuliste yaralayan vekillerini uyardı. Bahçeli, "Meclis'e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez" dedi.

Meclis'te AKP ve MHP'nin, partilere seçim ittifakı yapılmasına yasal zemin oluşturan yasa teklifinin görüşüldüğü 20 saatin sonunda büyük bir kavga yaşandı. MHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Bahçeli'ye söylediği sözleri kürsüden hatırlatan CHP'li Çam'ı kuliste sıkıştırdı. MHP'li vekillerin A Haber kameramanını darp ettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

"MHP, kavgaların partisi değildir"

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli'nin, "Böylesi hassas bir dönemde provokasyonlara gelinmemesi büyük önem arz ediyor. Meclis'e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez. MHP de kavgaların partisi değildir" dediği kaydedildi.

Önceki gün Meclis'teki kavganın hemen ardından sosyal medyada CHP'li Musa Çam'a yönelik bir tepki kampanyası başlatıldı. Ancak bu alandaki mesaj trafiği birkaç saat sonra zayıfladı. Sosyal medyadaki kampanyanın soğutulmasında da Devlet Bahçeli'nin uyarılarının etkili olduğu öğrenildi.