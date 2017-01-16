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Bahçeli: CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı milletin hakkını gasp etmeye kalkıştı!

"Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken..."

16 Ocak 2017 23:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa görüşmelerinin birinci turunun sona ermesinin ardından CHP'yi hede aldı. "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır" diyen Bahçeli, "CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "15 Temmuz’da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır?" ifadelerini kullandı.

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