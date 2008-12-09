Bahçeli: Çarşaf, ılımlı İslam'ın sol ayağı

Partisinin genel merkezinde, MHP'lilerle bayramlaşan Devlet Bahçeli'nin gündeminde CHP'nin "çarşaf açılımı" vardı. Bahçeli, CHP'ye "Anadolu solu yerine, acaba şimdi çarşaflı sol mu, ılımlı İslam'ın, sol ayağı mı oluşturulmak isteniyor" sorularını yöneltti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin gündeminin çarşaf açılımıyla meşgul edildiğini ve burada hangi amacın güdüldüğünün kimse tarafından da tam olarak açıklanamadığını" belirterek, "Anadolu solu yerine, acaba şimdi çarşaflı sol, sosyal demokrat bir siyasi durum mu oluşturulmak isteniyor?" dedi.



MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşan Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın İslam alemine, Türk milletine ve MHP mensuplarına hayırlı olmasını diledi.



Türkiye'nin Kurban Bayramı'na "iki gündemle girdiğini" belirten bahçeli, bunlardan birin yaşanmakta olan küresel ekonomik kriz olduğunu ifade ederek, bu krizin gittikçe derinleşerek Türkiye'ye etki ettiğini söyledi.



‘Çarşafla gündemi meşgul ediyorlar’



Diğer konunun da son günlerde Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden ve medya tarafından da yoğun şekilde tartışmaya açılan "çarşaf açılım siyaseti" olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ama ülkemizde yaşayan insanlarımızın yıllardır karşı karşıya kalmış olduğu sorunlar tamamen unutulmuş, devam etmekte olan işsizliğe, yaşanmakta olan ekonomik krize, her gün 2-3 bin işçinin atıldığı, işten çıkarmaların devam ettiği bir süreçte, Türkiye'nin gündemi çarşaf açılımıyla meşgul edilmekte ve burada hangi amacı güdüldüğü kimse tarafından da tam olarak açıklanamamaktadır" dedi



‘İslam'ın sol ayağı mı?’



"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısmı bunu 'açılım' olarak nitelendiriyor. Diğer bir kısmı ise bunu 'katılım' olarak nitelendiriyor" diyen bahçeli, fakat henüz neyin ne olduğu konusunda bir açıklamanın yapılmadığını söyledi.



Bahçeli, "O zaman akla şu sual geliyor, bunun cevabının bulabilir miyiz diye düşünmekteyiz. Hatırlanacağı gibi son 10 yıl içerisinde Büyük Ortadoğu Stratejisi'nin bir unsuru olarak Türkiye'nin siyasi hayatının yeniden şekillendirilmesi, ılımlı siyasi İslam öngörüsüyle gerçekleştirilmek istenmiştir ve ılımlı siyasi İslam'ın sağ ayağı netleşmiş adı da konmuştur, bu AKP'dir. Acaba şimdi boşta kalan ılımlı siyasi İslam'ın sol ayağı mı oluşturulmak istenmektedir? Bu açılımın yönü buraya doğru mu gitmektedir?" diye konuştu.



Bahçeli, "Burası zannediyorum düşünülecek, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da verilecek bir cevaba bağlı olacaktır. Anadolu solu yerine, acaba şimdi çarşaflı sol, sosyal demokrat bir siyasi durum mu oluşturulmak isteniyor, bir dönüşüme gidilmek isteniyor, burası dikkatimizi çeken husus olarak zannediyorum Türkiye'nin gündemini uzun süre devam ettireceğe benzemektedir" dedi.



‘AKP'nin alternatifini belirleyecek bir seçim’



Bayramdan sonra Türkiye'nin mahalli idareler seçimine yoğunlaşması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Çünkü mahalli idareler seçimleri yaşanmakta olan siyasi ve ekonomik krizin, çatışma, kamplaşma, cepheleşmeden kurtuluşun demokrasi içerisindeki bir yolu olacaktır. Bu yönüyle mahalli idareler seçimi ülkemiz açısından çok önem arz etmektedir" dedi.



Yerel seçimi, "AKP'nin alternatifini belirleyecek bir seçim" olarak değerlendirdiklerini belirten Bahçeli, "Mahalli idareler seçimi, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyeliğinin yanında AKP'nin gerileyen bir parti olması, buna karşılık bir siyasi partinin yol alması, alternatifin netleşmesi açısından da önem arz edecektir" diye konuştu.



Bahçeli, MHP'nin, "AKP'nin tek alternatifi olarak bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı muhalefet anlayışıyla şimdi seçim sandığına doğru gittiğini" ve "millet iradesiyle alternatif oluşunu teşhir ettirme arzusu taşıdığını" kaydetti.



Bu sebeple MHP'nin erken yola çıktığını anlatan Bahçeli, şu an 31 ilin ve bazı ilçe ve beldelerin toplam 800'e yakın belediye başkanını belirleyerek topluma takdim ettiklerini, bayramdan sonra da kalan diğer adayların aşama aşama açıklanacağını, 1 Ocak'ta başlaması planlanan seçim takviminden çok önce seçime hazır hale gelmiş olacaklarını ifade etti.

