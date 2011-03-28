-BAHÇELİ: BUNLARIN NADASA ÇEKİLMESİ LAZIM UŞAK (A.A) - 27.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık Türkiye'deki 36 etnik gruptan bahsettiğini belirterek, ''Birileri bunlara 'Türkiye'yi 36'ya böl' demiş galiba, o da tekrarlıyor'' dedi. Devlet Bahçeli, Uşak'ın Sivaslı ilçesini ziyaretinde halka hitap etti, Banaz ilçesinde partililere seslendi. Türkiye'de 12 Haziranda yapılacak milletvekili seçimlerinin 21. yüzyılı kucaklayacak, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü hazırlayacak kadroların seçileceği seçim olacağını ifade eden Bahçeli, MHP'nin bu bilinçle çok önceden çalışmaya başladığını, 28 Ocakta Türkiye'nin geleceğini yorumlayan seçim beyannamesiyle milletin huzuruna çıktığını söyledi. AK Parti'nin Milli Görüş'teki siyasi yapılanmadan memnun olmadığı için ayrılan 42 kişi tarafından kurulduğunu, 1,5 yıl içerisinde de tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: ''Burada keramet varsa yıllardır beraber oldukları partinin çok önceden tek başına iktidar olması lazımdır. Olmadığına göre, birileri bunları himaye etti. İç ve dış odaklarla şekillendirerek koalisyonlarla yönetilmiş, krizler yaşanmış dönemde, Türk milletinin tek başına iktidar arayışının çıkış yolu olarak AKP üstün başarı sağlamıştır. Ancak AKP bu başarıyı hazmedememiştir. Allah'ın teveccühünü anlamakta zorlanmıştır. İktidarla birlikte gerilim stratejisine dayalı, çatışmayı öngören, ülkenin cephelere ve kamplaşmaya ayrılması anlayışıyla ülkeyi yönetmeye çalışmışlardır. Tek başına iktidara rağmen, partinin oluşumunda değerli şahsiyetlerin yardımına rağmen inananlar inanmayanlar, laikler anti laikler, ilericiler gericiler gibi bir kamplaşmayı, kutuplaşmayı öngören siyasi söylemle gerilim stratejili çatışmayı yeğleyen bir siyaseti takip ederek, ekonomiyi 'sat-kurtulcu', milli ve hassasiyet gerektiren konuları 'ver-kurtulcu', zaman zaman bazı çıkar çatışmalarını 'kazan-kazan' sloganı ile şekillendiren, genellikle ABD'nin politika çizgisini takip eden bir anlayışla bugünlere kadar gelinmiş oldu. Siyasetine ayrımcılık veya kamplaşma o kadar nüfus etmiş ki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ortada fol yokken yumurta yokken durduğu yerden 36 tane etnik gruptan bahsediyor, sürekli bunu tekrarlıyor. Birlikte ve bir arada yaşanan ve kardeşçe geleceği kucaklamak dururken bu 36 etnik unsuru gece gündüz tekrarlamanın ne anlamı olacaktır diye düşünmeye başladım. Tamamını da sayamıyor, saymak da istemiyor. Birileri buna 'Türkiye'yi 36'ya böl' demiş galiba o da tekrarlıyor.'' -''NADASA ÇEKİLMELERİ LAZIM''- AK Parti iktidarı ile ''yolsuzluklarla servetine servet katanların oluştuğunu'' ileri süren Bahçeli, ihaleler, özelleştirmeler ve ''iktidar yandaşlığıyla'', hanedan çocuklarının türediğini dile getirerek, ''Öte yandan askerden dönmüş, 'iş iş' diye bağıran binlerce genç var. Bunları sürekli söyleyerek konuları istismar etmek istemiyorum, bunlara çözüm lazım'' dedi. Bahçeli, komşu ülkelerde baskı rejimleri ortadan kalkarken, Türkiye'de baskı rejimleri heveslenmesinin olduğunu iddia ederek, ''Önüne geleni azarlıyor, arkasındakini kovuyor, bir kibir, bir gurur, nerede ne konuşacağını bilmiyor. Böyle bir yönetimle, böyle bir kişi ile ülke yönetimi mümkün değil. Onun için bunların biraz dinlenmesi, nadasa çekilmesi lazım'' diye konuştu. Üç dönem için göreve talip olacaklarını, Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm getirecek, ülkeyi toparlayacak sosyal politikalar hazırlayacaklarını belirten Bahçeli, ekonomi politikalarla da istihdamı en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi. Devlet Bahçeli, ''Hilal Kart'' uygulamasıyla muhtaçların yanında olacaklarını ve sosyal barışı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.