Bahçeli 'Bu yaklaşım soysuzluktur'



T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Van'da meydana gelen depremin ardından ayrımcılığı körükleyerek ''Ağlama sırası onlarda'' gibi lanetlenmesi gereken yaklaşımları densizlik ve soysuzluk olarak gördüğünü söyledi.











Hürriyet gaztesinde yer alan habere göre, Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Van'da meydana gelen deprem felaketine değindi. Bahçeli, "Böylesi bir günde ayrımcılığı körükleyerek ağlama sırası onlarda gibi lanetlenmesi gereken yaklaşımları da büyük bir densizlik ve soysuzluk olarak gördüğümüzü söylemeliyim. Binalar umutların, sevinçlerin üzerine devrilmiştir.



Deprem özlemleri, kavuşmaları silindir gibi ezip geçmiştir. Van’da çöken yalnızca evler, işyerleri, yurtlar, yollar değildir. Van’lı kardeşlerimin hayalleri, beklentileri, sevdaları, arzuları da sarsıntılarla birlikte tahrip olmuştur. Millet vicdanı bu manzarayla birlikte bir kez daha kanamıştır. Yıkıntıların altında kalan vatandaşlarımızın dramları, onları bekleyenlerin çığlıkları, akan gözyaşları ve dizlere vurulan eller hepimizi hüzünlere boğmuştur. Şüphesiz yaşadığımız elem tarifsiz ve çok derindir" dedi.







"Yaralarımız inşallah kısa sürede içinde sarılacaktır"





Bahçeli, "Ardı ardına muhatap kaldığımız üzüntü verici hadiseler hepimizi sarsmış ve doğal olarak kaygılı bir bekleyişin içine sokmuştur. Elbette acımız ve kayıplarımız büyük olsa da, milletçe bunların üstesinden gelebilecek güce, yeterliliğe ve azme ziyadesiyle sahip olduğumuz bir gerçektir.



Bu itibarla yaralarımız inşallah kısa süre içinde sarılacaktır. Van’ın elinden tutmak hepimizin en temel görevi ve milli vecibesidir. Panik ve endişeye kapılmaya gerek yoktur. Bu zorlukları aşacak, maviliklerimizi kapatan kara bulutları dağıtacak inanca, irfana ve ihlasa sahip olduğumuz tartışmasızdır. Acılarımızı paylaşarak azaltacağız ve elele, omuz omuza Allah’ın izniyle Van’ı tekrar ayağa kaldıracağız. Allah’a şükür, vefalı ve âlicenap milletimiz, Van’daki vahim manzara ortaya çıkar çıkmaz elini bölgeye uzatmış, yardımseverliğini, dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha kanıtlamıştır."







"Acımız çok büyük, nefretimiz çok büyük"





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çukurda'daki terör saldırısı ile ilgili olarak "Türk milleti ayağa kalkarak dualarla şehidine sahip çıkmış ve bayraklarla güzel yurdumuzu baştan ayağa donatmıştır. Herkes Türk milletinin kudretini haykırmış, matemini dahi taşkınlığa pirim ve hainleri sevindirecek ortamlara meydan vermeden yaşamıştır.



Milletimizin haklı öfkesi ve tepkisi, demokratik sınır ve ölçülerde kalmış; kardeş kavgası tasarlayan, çatışma hevesinde olan ve kavga umudu taşıyan kim varsa bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Türkiye’nin her köşesi 'şehitler ölmez vatan bölünmez' haykırışlarıyla çalkalanmıştır.





Gerçekten de acımız çok büyük, nefretimiz çok fazladır. Vatanımızın birliği, dirliği ve güvenliği için fani bedenlerinden olan kahramanlarımızın aziz hatıraları dünya durdukça milletimizle birlikte yaşayacaktır. Onların emanetlerine sahip çıkacağız, anneleri annemiz, babaları babamız olacaktır. Bu coğrafyadaki mevcudiyetimizin bedelini ödedik, gerekirse daha ağırına katlanmaktan kesinlikle korkmayacağız."







"AKP Hükümetinin süreci oyalama ve savsaklama şansı kalmadı"





Ak Parti hükümetinin süreci oyalama ve savsaklama şansının artık kalmadığını söyleyen Bahçeli, "Bölücü canilerin hakkından gelmek ve terörün kökünü kazımak için milletimiz sabırsızdır.





Bu konuda hükümetin elini tutan bizim bildiğimiz ve kamuoyuna yansıyan herhangi bir engel de görülmemektedir. İçte ve sınır ötesinde başlatılan operasyonların belirlenen hedeflere ulaşması ve terörün belinin kırılması millet ve devlet bekası için vazgeçilmez bir gereklilik halini almıştır. Bizim bu konudaki duruşumuz ise net ve bellidir. Hükümetin terörle mücadelesinin başarıya ulaşması ve son ferdine kadar terörist unsurları teslim alması ya da etkisiz hale getirmesi için desteğimiz tamdır"dedi.







"Herkes açısından ibretlik ve ders niteliğindedir"





Kaddafi'nin öldürülmesi ile ilgili olarak Bahçeli, "Büyük Ortadoğu Projesi’nin kapsam ve hedefindeki ülkeler birer kağıttan kaleler gibi devrilmekte, yönetimler el değiştirmekte, bir zamanlar övülen diktatörler teker teker tasfiye edilmektedir. Özellikle Libya’nın eski lideri Kaddafi’nin başına gelenler herkes açısından ibretlik ve ders niteliğindedir.



Bizim açımızdan Kaddafi’nin iktidarda kaldığı 42 yıllık zaman zarfındaki eylemleri ve yönetim anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemeyecektir. Ancak maruz kaldığı ve insanlığın iflas ettiği akıbetini onaylamamız ve muhalif diyerek kendilerine isim koyan canavarların davranışlarına tepkisiz kalmamız da düşünülemeyecektir. Kaddafi’yi ne kadar tasvip etmesek de, muhatap olduğu vahamet derecesi yüksek saldırıyı ve kanlı girişimi hoş görmemiz hiçbir şart altında söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.









