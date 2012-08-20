Bahçeli: Bu muhabbete Başbakan cevap versin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM'de Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayan kim var ise bunun ayırt edilmesi ve netleşmesi için anayasamızda dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğinde artık buluşmalıyız" dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında Bahçeli'ye efe tablosu ve Türkmen bayrağı hediye edilirken, bir kadın yakasına kırmızı bir gül taktı. Bahçeli ayrıca 3 ayrı bebeği tek tek kucağına alarak basın mensuplarına poz verdi.

Bahçeli, buradaki konuşmasında, bu bayramı acılar ve ızdıraplarla dolu olarak geçirdiklerini ifade etti.

Arife günü 1, bayramın birinci günü de 2 güvenlik gücünün şehit edildiğine işaret eden Bahçeli, "Ramazan ayı içerisinde çok sayıda terör olayı ile karşı karşıya kaldık ve çok sayıda Mehmetçiğimizi, emniyet güçlerini ve korucularımızı şehit verdik. O bakımdan buruğuz, üzüntülüyüz" dedi.

'Bu böyle devam edemez...'

Millettin bayramını kutlarken aziz şehitlere rahmet ve ailelerine ve millete başsağlığı dilediklerini belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Bu mübarek günlerde dahi bu ülkemizde yaşayan insanlarımızı hiç ayırt etmeksizin mübarek ramazan ayında ve bayram günlerinde kateden caniler, bu bayramı kendileri açısından coşku içerisinde kucaklaşarak kutlamanın gayreti içerisinde olduklarını da görüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmemelidir. Artık Türk milleti ve onu temsil eden siyasi iktidarlar ve siyasi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizin her ferdi bir karar arifesinde olmalıdır.

Bu gidişin kabul edilemeyecek bir gidiş olduğunu artık görmelidirler. Açılım zırvasıyla demokrasi ve özgürlük palavralarıyla PKK'nın canileşmesinin teşvik edilmesi, tahrik edilmesi artık iyi anlaşılmalıdır ve böyle bir acılı günde bugünkü siyasi iktidara ve bütün siyasi partilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. TBMM'de 4 siyasi partinin temsilcisi olarak 550 milletvekili bulunmaktadır. Ancak bu siyasi partilerin hangisi Türk milletini temsil ediyor, hangilerini Türk milletine ihanet ediyor bu ayrımın artık kesin olarak yapılması gerekmektedir.

'Dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor'

Onun için TBMM'ye gelmiş olanların hangileri millet iradesi ile gelmiştir, hangileri PKK iradesi ile gelmiştir bunun net olarak ortaya konması gerekmektedir. Bunun yolu TBMM'de bulunan milletvekillerinin özü korunmak kaydıyla etnik bölücülüğe yardım eden tahrik eden, hizmet eden ve Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayan kim var ise bunun ayırt edilmesi ve netleşmesi için anayasamızda dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğinde artık buluşmalıyız."

'Bu nasıl muhabbettir; buna da Sayın Başbakan bir cevap versin'

Bahçeli, milletvekillerine de seslenerek "TBMM'yi şereflendirmiş olan milletvekili kardeşlerimize de büyük sorumluluk düşüyor; aralarındaki PKK yandaşı, PKK iradesi ile milleti bölmeye çalışanları ayıplayıp dışlamalıdırlar" dedi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun önümüzdeki günlerde yapılması gerektiği inancındayım. O bakımdan bu PKK terör örgütünün sonu gelmek üzere siyasi iktidar kararlarında azimli olmalıdır, sürekli olmalıdır ve böyle azim ve kararlılık içerisinde görevini üstlendiği takdirde milletimiz kendisinin yanında olacaktır. Sözlerle milletimiz oyalamaya, açılım zırvalarıyla milleti kandırmaya gerek yoktur. Bugün açılımın üzerinden 3 yıl 20 gün geçmiştir. Açılım Türkiye'yi nereye götürmüştür, açılımı başlatan değerli Bakan bunu bir vicdan muhasebesi yaparak bir kararı kendisi başlatmalı. Vereceği karar da milleti tatmin etmek için istifa olmalıdır diye düşünüyorum."

Bahçeli, bir gazetecinin, "Geçtiğimiz günlerde BDP'li milletvekillerinin Şemdinli'ye yaptığı seyahat sırasında önlerinin bazı PKK'lı militanlarca kesilmesi ardından onların ortaya koyduğu görüntüler çok konuşuluyor. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sorunuz bu yönüyle yanlıştır. Hala diyorsak 'BDP'li milletvekillerinin önü PKK tarafından kesilmiş' ise bu sarmaş dolaşıklığı ne ile izah edeceksiniz. Bu belli bir oyunun sahneye koyuluşudur ve milleti aldatma ve televizyonlarda da sık sık yer alarak PKK propagandasını yapmaktan başka bir şey değildir. O sebepten dolayı kaçırıldı ifade edilen bir milletvekili tam 8 gün Türk televizyonlarını meşgul etmiştir. Bayram öncesi buluşmada PKK-BDP muhabbeti Sayın Başbakanın ifadesi ile 5 günden beri devam ediyor. Bu nasıl muhabbettir; buna da Sayın Başbakan bir cevap versin."

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da özellikle PKK ile mücadeleye katılan tüm güvenlik güçlerinin bayramını ayrıca kutladıklarını söyledi.