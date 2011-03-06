-BAHÇELİ: BU İKTİDARIN 3. DÖNEMİ FELAKETTİR ADANA (A.A) - 06.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de iktidar değişikliğinin vakti geldiğini belirterek, ''Bu iktidarın üçüncü dönemi Türkiye için bir felakettir'' dedi. Bahçeli, dün başlattığı Adana'nın ilçe gezileri kapsamında, bugünkü programı öncesinde Seyhan Oteli'nde kahvaltıda partililerle bir araya geldi. Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında, yakın tarihte hiçbir siyasi partiye nasip olmayan TBMM'de sayısal çoğunlukla tek başına güçlü bir iktidar yapısına sahip bulunan AK Parti'nin bunu iki dönemdir değerlendiremediğini söyledi. Türkiye'nin bir kader anında olduğunu savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Türkiye bir yol kavşağında. Bu tespiti parti yönetimi sorumluluğu taşıyan insanlar olarak bizim yapmamız gerekir ama bu yeterli değildir. Dava arkadaşlarımızın da aynı tespitler doğrultusunda bir karar alması gerekli, temel tercihini ortaya koyması gerekir. Önümüzdeki seçimler milletimizin geleceğinin belirlenmesi için çok önemlidir. Türkiye bir yol ayrımındadır; ya teslimiyetçi bir anlayışı kabullenerek bugünkü iktidarın 3 bini aşkın günde ortaya koyduğu politikaları benimseyerek ülke yoluna devam edecek veya iktidar değişikliği zaruri kılacaktır. Türkiye'de iktidar değişikliğinin vakti gelmiştir. Bu iktidarın üçüncü dönemi Türkiye için bir felakettir.'' AK Parti uygulamalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları arasında bulunan milli devletin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünün büyük tahribata uğradığını ileri süren Bahçeli, ''Milli ve manevi değerler yıpratılmış, sosyal doku örselenmiş, birlikte ve bir arada yaşama kabiliyetimiz zaafa uğratılmıştır. 'Demokratik açılım' denen zırva, ülkemiz için yıkım projesinin başlangıcı olmuştur. Etnik temelli bölücülüğün devlet politikası haline dönüştürüldüğü kara bir gündür. Bunları yapanlar şimdi ise PKK'nın siyasallaşma sürecini tamamlamaya çalışmaktadır'' şeklinde konuştu. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Bahçeli, anayasa değişikliğine karşı olmadıklarını ancak bunun uzlaşmayla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, ''Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek bir anayasa değişikliği zaruridir'' dedi. Anayasa değişikliği için referanduma ihtiyaç bulunduğunu ve bu konuda hassasiyetler olduğunu vurgulayan Bahçeli, özellikle ülkücülerin istismara uğradığını öne sürdü. Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nin siyasallaştırıldığını iddia eden Bahçeli, iktidarın yeni bir anayasa değişikliğini 2011 seçimlerinden sonraya bırakılması yönündeki girişimlerini eleştirerek, şöyle devam etti: ''Niye seçim sonuna bırakıyorsun? 7 bilim adamı hazırlamadı mı? Elinde paket halinde durmuyor mu? Onu kamuoyu ile neden bütün çıplaklığıyla paylaşmıyorsun? 341 milletvekiliyle ve devletin bütün imkanlarını kullanarak, referandum yoluyla da olsa çıkartmaya muktedirsin. Böyle bir anayasa değişikliğinde bölücü terör örgütünün de onun siyasallaşmış unsurlarının da destek vereceğini adın gibi biliyorsun. Sayın Başbakan, 2011 yılında üçüncü defa TBMM'de bugünkü sayısal güçle ve tek başına iktidara geldiğini varsaymış olsak, yapacağın anayasa değişikliğini bütün çıplaklığı ve objektifliğiyle televizyona çıkıp madde madde açıklar mısın, açıklamaz mısın? Açıklarsan, bu millet senin kader çizgini çizer. Açıklamazsan aldatma ve kalkınma partisi özelliğiyle bir daha iktidara gelir. 'Kime ne söz verdiysen, Türkiye'yi nasıl bölmeyi planlamışsanız, onu karşılayabilecek bir iktidar olmayı düşünüyorsun' demektir. O zaman sorum şu olacaktır; yaptığın pazarlıklar hangi temellere dayalı olarak, bir karşılıklı rol paylaşımı ile devam ediyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Göreceğiz ama iş işten geçmiş olacaktır.'' -MHP'NİN SON SÖZÜ- Toplumsal istikrar bozulmadan, bin yıllık kardeşlik çatışma haline dönüştürülmeden, ülkenin demokrasi içinde bir çıkış bulacağına inandığını dile getiren Bahçeli, darbeler ve ara rejimlerle sorunların çözüme kavuşturulamayacağını ifade etti. MHP'nin henüz son sözünü söylemediğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Yeri geldiğinde devletin varlığı ve milletin birliği için son sözünü geçmişte örneği olduğu gibi söyleyebilir ama buna ihtiyaç hissetmeden, demokrasi içerisinde, bu güzide kadroyu milletle buluşturarak, onun 'milli irade' dediği gücü yanına alarak, iktidar olmak suretiyle bir yandan ülkeyi yönetmek gibi bir tecrübeye sahip değil miyiz? Kanaatim biz ülkeyi yönetiriz ama bir şartla, birliğimizi ve dirliğimizi koruyarak bunu yapabiliriz. Kelleyi koymuşum, sonuna kadar devam edeceğim Allah'ın izniyle. Türkiye'nin MHP'ye ihtiyacı var. 12 Haziran çok önemlidir. Yolumuza demokrasi içerisinde yürüyerek iktidar olmak lazım.'' MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Adana milletvekilleri ile İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın da hazır bulunduğu toplantıya, Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra da MHP'den istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile birlikte girdi. Toplantı sonrası, Bahçeli ve Durak, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Durak, ''Bir açıklama yapmak istemiyorum. Konuşmalar aramızda'' dedi.