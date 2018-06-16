Bahçeli: Bu haber şahsımı çok sarstı, yüreğimi sızlattı...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya'nın Sapanca ilçesinden aldım" dedi.

Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim" dedi.

​"Ha bir köpek yavrusunu kesmişler ha emzikli bir bebeği katletmişler" diyen Bahçeli mesajlarının devamında da Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız.Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

​Ne olmuştu?

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde dün ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da bugün ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.