-BAHÇELİ: BOZKURT'UN NEFESİ ERDOĞAN'IN ENSESİNDE AFYONKARAHİSAR (A.A) - 02.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP sık sık kendisini eleştirdiği için rahatsız olduğunu ileri sürerek, ''Rahatsız oluyor, çünkü Bozkurt'un nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor'' dedi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde halka hitap eden Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Yüce Divanda yargılanması gerektiğini söyledi. Bazı televizyon kanallarında yapılan programlarda, ''AK Parti giderse yerine gelecek parti mi var? Muhalefette parti mi kaldı'' denilerek Türkiye'nin yalnızlaştırılığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu: ''Recep Tayyip Erdoğan, iktidar giderse hangi parti gelecek, muhalefet mi var, diyerek tüm partileri küçük görüyor. Yalnız bir adama mahkum bırakmanın oyununu oynuyor. Bu millet birçok kabiliyetler, birçok siyasi liderler ve iktidarlar çıkarmıştır. Recep Tayyip Erdoğan giderse binlercesi gelir Allah'ın izniyle. Onun için endişeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan gidecek. Peki yerine gelecek var mı, diyorsanız, Milliyetçi Hareket var.'' Türkiye'nin rehabilitasyona ve kendine dönüştürmeye ihtiyacı olduğunu ileri süren Bahçeli, Türk toplumunun birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye'de toplumsal rahatsızlık bulunduğunu ifade ederek, ''Sosyal çöküş var. Bunun başlangıcı ise aile birliğinden geliyor ve dolayısıyla aileler sarsılıyor. Kadına şiddet giderek artıyor. Çok sayıda kadının katline de şahit oluyoruz. Her gün haberlerde bunu dinliyoruz. Sanki bunların da nasıl olduğunu da teker teker anlatıyor, Allah muhafaza aynı sıkıntıyı duyanlara da öğretici bir eğitim yaptırıyor. Böyle bir rezalet olmaz'' diye konuştu.