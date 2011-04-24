-BAHÇELİ: BOZKURTLARIMI ÇAKALLARLA MI KARIŞTIRIYORSUN? İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Evet Recep Tayyip Erdoğan, ben bir Bozkurt olarak elbette Bozkurtlarla dolaşıyorum. Ama senin etrafında eşrefi mahluk olarak gördüklerin aslında esfeli safilindir. Sen onları iyi bilirsin'' dedi. Bahçeli, partisinin İzmir milletvekili adaylarının tanıtımı amacıyla Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, YGS sınavındaki şifre iddialarıyla ilgili gösteri yapan öğrencileri eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu öğrencilerin karşısına 5-10 bin kişi çıkaracağını söylediğini, kendisinin de bunun üzerine Başbakan Erdoğan'a ''10 bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin Bozkurtumla oraya geleyim. İnanıyorum ki Kasımpaşa'ya kadar ardına bakmadan kaçacaksın'' dediğini hatırlatan Bahçeli, bu sözlerini tekrarladığını ifade etti. Bahçeli, şöyle konuştu. ''Buradan bir kez daha meydan okuyorum. Başbakana ve yanaşmalarına bir defa daha sesleniyorum: Madem gençlerin karşılarına çıkacak kadar 10 bin kişilik milis gücün ve kara gömleklilerin vardır, o zaman ben de seni Taksim'de bin Bozkurtlumla karşılamaya hazırım. Titreye titreye Kasımpaşa'ya arkana bakmadan kaçacağından eminim. Eğer cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa, önce İstanbul'u yaşanmaz hale getiren çetelerden, bölücülerden temizle. Madem milislerine bu kadar güveniyorsun, gençlerin karşılarına çıkaracak kadar besledin, o halde bu zamana kadar İstanbul'u yakıp yıkanlarla neden mücadele etmelerine rıza göstermedin? Türk gençliğinin hakkını savunmak için varız, ayaktayız ve Recep Tayyip Erdoğan'a asla fırsat verdirmeyiz. Kuru sıkı atmasına, palavralarla korku yaymasına biz aldırmayız. Bozkurtun sesini duyan bu zihniyet, birden bire asıl yüzünü de ele vermiş ve aziz dava arkadaşlarıma hayvan imasında bulunarak, alçakça ve rezilce bir ifade kullanmıştır. Başbakan Erdoğan şahsıma hitaben Bozkurtlarla dolaştığımı sormuş ve kendisininse eşrefi mahlukatla dolaştığını söyleyerek, bizi küçümseyici ve hakaret dolu ifadelerle saldırmıştır. Evet Recep Tayyip Erdoğan, ben bir Bozkurt olarak elbette Bozkurtlarla dolaşıyorum. Ama senin etrafında eşrefi mahluk olarak gördüklerin aslında esfeli safilindir. Sen onları iyi bilirsin. Emir aldıkların ve taşeronluğunu yaptıkların da esfeli safilindir. Müslümanları katleden, eşrefi mahlukata kıyan da yanında hizaya girdiklerindir. Başbakan Erdoğan sen asil Bozkurtlarımı yanındaki çakallarla mı karıştırıyorsun? Etrafında bulunan insan suretinde ahlaksızlarla aziz dava arkadaşlarımı bir tutmaya nasıl cüret edersin. İzmir'den diyorum ki: Bozkurt bilmeyen, hakaret eden ve dava arkadaşlarıma küfür eden Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük dersi büyük Türk milleti verecektir. Başbakan Erdoğan varsın hıyanette el birliği etsin, varsın okyanus ötesinden güç ve destek alsın, varsın tüm menfaat grupları safında toplansın. Biz tüm oyunları bozarız. Her tehdidi aşarız. Her saldırıyı önleriz.'' Kendilerinin ecdadın arkasında hürmetle yürüme yolunu seçtiklerini, bin yıllık kardeşliği yaşatmaya çalıştıklarını, milli değerleri sahiplendiklerini, milli birliği sahiplendiklerini ifade eden Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bundan rahatsız olduğunu, bunu sorun olarak bellediğini ileri sürdü. Bahçeli kendisinin bir Bozkurt olarak şartlar ne olursa olsun Bozkurtlarla birlikte yürümeye devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisi de aile fotoğrafında arkasına okyanus ötesini alsın, önüne peşmergeyi koysun, sağına Kandil ve İmralı'yı yerleştirsin, soluna ise Ermeni ve Rumları oturtsun, biz ise milletimizin desteği, cenabı Allah'ın himmeti, Bozkurtun cesareti ve dava arkadaşlarımın fedakarlığıyla yolumuza devam edeceğiz. İnandıklarımızdan dönmeyeceğiz.''