-BAHÇELİ: BOYNER'İ PROTESTO EDİN KÜTAHYA (A.A) - 26.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın anayasa değişikliği raporuna ilişkin, ''Basiretli, vatansever, istihdam yaratan, eli öpülen iş adamlarına sesleniyorum; bu maskaralıktan ya TÜSİAD'ı kurtarın veya TÜSİAD'ı temsilden vazgeçin. Vatanseverlere, milliyetçilere sesleniyorum; TÜSİAD'ın yöneticisi olan Boyner ailesinin mallarını almaktan, kullanmaktan vazgeçin, protesto edin'' dedi. Bahçeli, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından inşa edilen tesislerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin milli devlet, üniter yapı ve toprak bütünlüğü açısından çok riskli bir tehdit altında olduğunu'' söyledi. Ülkenin önemli bir kesiminde bölücü terörün yaygınlaştığını ve devletin buradaki kontrolünü kaybettiğini savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bunların hepsine çanak tutan kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İçişleri Bakanı olan zat, demokratik açılım zırvasıyla ülkeyi yıkıma götüren zat. Şimdi ise sessiz. Polisi tokat yiyor, polisin arabası tahrip oluyor, polis panzerinin üstüne bir Belediye Başkanı çıkıyor, sesi çıkmıyor. MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanını ise görevden alıyor, 23 aydan beri mahkemesi devam ediyor. Ancak Diyarbakır Belediye Başkanına, yolsuzluğu boğazına kadar gelmiş Kayseri Büyükşehir ve Elazığ belediye başkanlarına karşı kayıtsız. Bütün bunların yanında Sayın Başbakan, kendi aklınca Obama ile görüşerek çözüme kavuşturabileceği zeka üstü dış politikayla ülkeyi, dünyayı yönetmeye çalışıyor. Burnunun dibindeki acıyı, ızdırabı, devlet saygınlığının ayaklar altına alınmasını görmüyor.'' -''İYİ VE KÖTÜ ADAMIN OLDUĞU TÜRK FİLMİ ÇEVRİLİYOR''- MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Türkiye'de iyi adam ve kötü adamın olduğu 1950-60 dönemlerinin siyah-beyaz filmler gibi oyun oynandığını'' iddia etti. Senaryoda kötü adamın bazen PKK, bazen bir başkası, iyi adamın ise her zaman AKP olduğunu savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Şimdi kalkmışlar anayasa değişikliğini seçimlerden sonra yapalım diyorlar. Seçimden önce bunu açıkla da millet öğrensin, ona göre karar versin. Bir başka kuruluşa da bu rol paylaşımında görev veriliyor. Kendilerinin hazırlattığı anayasa metnini yazan 7 bilim adamından ikisini TÜSİAD denen kuruluşa göndermiş. TÜSİAD'ın Başkanı Sayın Boyner hanımefendi bunu kamuoyuyla paylaşıyor. 5 ana başlıkta sunulan teklifler korkunç ve ürkütücü. Büyük bir gaflet ve ihanete doğru gidiş... Bu nasıl bir anayasa taslağıdır? Sayın Başbakan TÜSİAD'ı kullanıyor. Bir danışıklı dövüş bu ve buna TÜSİAD alet ediliyor. TÜSİAD, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yönden katılımı sağlayan, istihdam yaratan, üretim yapan, katma değer ortaya koyan değerli iş adamlarının bir sosyal kuruluşudur. Orada çok değerli şahsiyetler var. TÜSİAD'ın başına gelmiş olan bir hanımefendi... Beyi eskiden Yeni Demokrasi Hareketinin Genel Başkanı olarak ortaya koymuş olduğu hatalarla da örtüşmüş bir anayasa taslağıyla Türkiye'nin bölünmesinin hukuki zeminini kamuoyuna açıklama gafleti içerisine düşüyor. Yani Diyarbakır'a gidiyor, orada halkla özdeşleşmiş gibi halay çekiyor, İstanbul'a geliyor, bölücülüğün hukuki zeminini yazıyor. Basiretli, vatansever, istihdam yaratan, eli öpülen iş adamlarına sesleniyorum; bu maskaralıktan ya TÜSİAD'ı kurtarın veya TÜSİAD'ı temsilden vazgeçin. Vatanseverlere, milliyetçilere sesleniyorum; TÜSİAD'ın yöneticisi olan Boyner ailesinin mallarını almaktan, kullanmaktan vazgeçin, protesto edin. Hem Türkiye'nin kaymağını yiyeceksin hem Türkiye'nin imkanlarıyla en lüks hayatı yaşayacaksın sonra da Türkiye'nin bölünmesine demokrasi ve özgürlük adına katkı sağlayacaksın. Bu nasıl bir rezalettir?'' -''EMNİYET MENSUPLARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR''- BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in polise tokat atmasına da değinen Devlet Bahçeli, emniyet mensuplarının sahipsiz olmadığını, Türk milletinin evlatları olduklarını belirterek, ''Bir gün o tokat, atmaya yönelenlerin kafalarına balyoz gibi inecektir'' dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara seçimler öncesinde yapılabilecek gıda ve benzeri yardımları almalarını tavsiye eden Bahçeli, ''Kömürle nohutla yağla şekerle fasulyeyle paketlerle aldanarak AKP'leşecek bir milli iradeye artık 'dur' demek lazımdır. Bunlar sizin hakkınız. Sizin vergilerinizle size aktarılan sosyal yardım mekanizmasıdır. Size kim ne paket veriyorsa boyun eğmeyin, 'sadaka ekonomisidir' diye gururunuzla oynamayın, alın, yiyin, için ama yeri geldiğinde AKP'ye bir tokat atın'' ifadesini kullandı. Bahçeli, daha sonra platformdaki kurdeleyi keserek, Hisarcık Belediyesinin yaptırdığı kültür sarayı, otogar, jeotermal kuyusu ve kilitli parke tesisini hizmete açtı. Tavşanlı ve Emet ilçelerini de ziyaret eden Bahçeli, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara hitap etti.