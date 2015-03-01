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Bahçeli: AKP'nin 'özel' paşasına söylediklerime alınan, kasaptaki ete soğan doğramayan paşa...'

'Bakanlar PKK’nın maskarası haline gelmeyi izzeti nefislerine nasıl sindirebilmişlerdir'

01 Mart 2015 14:45

Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan hükümet HDP ortak basın açıklamasını sert bir dille eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bölücülüğün yok haritası gururla sunulmuştur. Türk milleti bu olanları sıradan kabul edemez, normal görmeyecektir. AKP’ye oy veren kardeşlerim, bir umuttur diye oy verdiğiniz parti PKK’ya beyaz bayrak çekti, görmeyecek misiniz. Arkasında durduğunuz parti Türkiye’yi teröristlere tapulamak üzeredir anlamayacak mısınız?” dedi.

"Devlet Bahçeli'nin sözleri yenilir yutulur değil" diyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ü de sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Askerlerimizin başına çuval geçirilirken sesini çıkartamayan, Erdoğan’ın kendisine Hocam dediği, AKP’nin Özel paşasına eleştirilerimize alınan kasaptaki ete soğan doğramayan emekli paşa acaba milletin kanına ekmek doğrayanlara bir çift laf edecek cesareti gösterebilecek misin? Omuzu yıldız kümesi olan özel insanlar AKP PKK yıkım ittifakına ne diyeceksiniz?" diye sordu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Bölücülüğün yok haritası gururla sunulmuştur. Türk milleti bu olanları sıradan kabul edemez, normal görmeyecektir. AKP’ye oy veren kardeşlerim, bir umuttur diye oy verdiğiniz parti PKK’ya beyaz bayrak çekti, görmeyecek misiniz. Arkasında durduğunuz parti Türkiye’yi teröristlere tapulamak üzeredir anlamayacak mısınız?

Gerileye gerileye İmralı’nın kollarına düşen vatansızlar PKK yandaşlığında üst bir faza geçmişlerdir. PKK iktidara ortak olmuş hükümeti ele geçirmişlerdir. Bunların mütareke yıllarındaki işgal komiserlerinden ne farkları vardır. Dünkü açıklamada yer alan bakanlar PKK’nın maskarası haline gelmeyi izzeti nefislerine nasıl sindirebilmişlerdir.

PKK’nın silah bırakacağını iddia etmek tamiri imkansız bir şuursuzluktur. PKK’nın kongre toplayıp silah bırakmasını beklemek saflıktır. PKK Türkiye’den toprak almadan silah bırakmayacaktır. Aksini iddia eden varsa ya şerefi yoktur ya da aklını ve mantığını kaybetmiş  bir sefildir. AKP artık hem HDP hem de PKK’dır. Bölücülük terazisinde artık AKP ile PKK’nın aynı ağırlıkta olduğunu kimse inkar demeyecektir. Erdoğan ve Davutoğlu artık iflas etmiş ve PKK’nın kanlı tarihindeki yer almışladır. AKP-PKK verkaçı Türkiye kalesine gol olup yağmıştır.

Askerlerimizin başına çuval geçirilirken sesini çıkartamayan, Erdoğan’ın kendisine Hocam dediği, AKP’nin Özel paşasına eleştirilerimize alınan kasaptaki ete soğan doğramayan emekli paşa acaba milletin kanına ekmek doğrayanlara bir çift laf edecek cesareti gösterebilecek misin? Omuzu yıldız kümesi olan özel insanlar AKP PKK yıkım ittifakına ne diyeceksiniz?

 

‘Ne istediler de vermedik demiştir’

 

Türkiye AKP ile giderse maalesef her türlü fenalık ve faciayı yaşayacaktır. Böylesi zifiri karanlıkta 7 Haziran seçimleri yapılacaktır. Dün Suudi Arabistan’a giderken HDP ve PKK’yı ima ederek 12 yılda ne istediler de vermedik demiş ve Öcalan’a teşekkür etmiştir.. vah ki vah. Bu nasıl bir insan ve nasıl bir cumhurbaşkanıdır.

AKP HDP sandığa gömülmezse Türkiye gömülecektir. Yıkım yakındır görünüz. Tehlike dibimizdedir uyanık olunuz. AKP-PKK seçim öncesi sanal bahar havası ile 400 milletvekili çıkarıp despotu başkan yapmak için çalışacaktır. Kanundan kaçma çabasını sistem değişikliği ile emniyete alma çabası içindedir. Buna da yeni Türkiye diyeceklerdir. Biz böyle bir Türkiye tanımıyoruz. Milletimize inanıyoruz ferasetine hayranlık duyuyoruz.

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