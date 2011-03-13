-BAHÇELİ: BİLDİĞİ TEK ŞARKI VAR İZMİR (A.A) - 13.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''İster ağlasın, ister şarkı söylesin ki bildiği tek şarkı var, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda'. Ağlamaktan başka bir halini gördünüz mü? Gün gelecek nasıl iktidara gelmişsen birlikte yürüyerek geldiğin arkadaşlarınla uzaklaşacaksın. Ne kadar sulu gözlü olursan ol adalet önünde hesabını vereceksin'' dedi. MHP Buca İlçe Binası önünde kurulan platformda vatandaşlara konuşan Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçilmesini eleştirerek, ''Siirt'te bir AKP'li vekil istifa ediyor yerine ara seçim yapılması ihtiyacı doğuyor. Ara seçimde birtakım yasa değişikliği ile bir parti de onlara destek vererek Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olması sağlanıyor. Başbakan bu kez 59. Hükümet'in kurucusu olarak geliyor. 116 günde ne oldu? Alacakaranlıkta bir Başbakanın doğuş hikayesi, bir gün tarih tarafından yazılacak'' dedi. İktidarın doğuşunun ''şüpheli'', yürüyüşünün de ''karanlık'' olduğunu savunan Bahçeli, ekonomide ''sat kurtul'', milli sorunlarda ise ''ver kurtul'' anlayışı ile ülkenin yönetilmeye çalışıldığını öne sürdü. Yolsuzluk ve kayıt dışının artığını ileri süren Bahçeli, ''Hanedanlar, yandaşlar palazlandı. İşsizlik artıyor, iş bulanlar da kapanan fabrikalardan çıkarılıyor. Yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan nüfus çoğalıyor'' dedi. -''TOKİ'Yİ ELE ALACAĞIM''- TOKİ'Yİ iyi incelemek gerektiğini söyleyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İktidar olursak bu TOKİ'yi yalnız başına ele alacağım. Evler hangi arsanın üzerinde yapıldı, müteahhitler ne kadar haksız kazanç sağladı, AKP yandaşları nasıl palazlandı, kırmızı halılar nasıl döşenmiş, sanal açılışlar nasıl yapılmıştır? Toplu iğne ucu kadar bırakmayana kadar araştıracağız. TOKİ Başkanı istifa etmiş. Neden ayrılıyorsun? Çok güzel hizmet veriyordun. Başbakan'ın gözbebeğiydin. Çok yüksek meblağlar üzerinde tek kişi olarak kalem oynatıyorsun. Korktun mu? Korktuğun için meclise mi sığınıyorsun? Dokunulmazlık şemsiyesi altına mı girmeye çalışıyorsun? Ne yaparsanız yapın Yüce Divan'dan ne başbakan ne bakanlar ne de TOKİ'nin başkanı kurtulacaktır.'' -DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI- Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlara ilk çıktığı dönemde dokunulmazlığın kaldırılacağını söylediğini, milletvekili olduktan sonra meclise dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki tezkere geldiğini söyleyen Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri hiç hatırlamadığını savundu. Bahçeli şunları kaydetti: ''Dokunulmazlık şemsiyesine sığınarak yoluna devam etmeyi yeğlemiştir ama o iki tezkere oradadır. Adalet ve Kalkınma Partisi, aldatma ve kandırma partisi haline dönüştürülmüştür. Bütün bunlardan korkuyor ve üzerine gelinmesini engellemek amacıyla devletin imkanlarını korku salmak için kullanıyor. Kendisinden olmayan belediyeleri her gün teftiş altına alır. Bütün bunlardan sonra kalkar mecliste duygulanır, yutkunur, ağlaması gereken yerde ağlar. Başbakan Yardımcısı görür, 'biz kader arkadaşıyız' der. O da ağlar. Milletvekilleri durur mu hepsi ağlıyor. Mecliste topluca ağlandığını bilseydim kağıt mendil gönderirdim ki gözyaşlarını silsinler diye. İster ağlasın, ister şarkı söylesin ki bildiği tek şarkı var, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda'. Ağlamaktan başka bir halini gördünüz mü? Gün gelecek nasıl iktidara gelmişsen birlikte yürüyerek geldiğin arkadaşlarla uzaklaşacaksın. Ne kadar sulu gözlü olursan ol, adalet önünde hesabını vereceksin.''